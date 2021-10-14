Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
Премьер самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Санер подал в отставку
© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии
© AP Photo / Petros Karadjias
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсан Санер подал в отставку в среду, передает агентство Anadolu.
"Так как я понял, что правительство больше не является устойчивым, я просто подал заявление об отставке", - приводит агентство слова Санера.
Он также добавил, что досрочные выборы должны быть проведены как можно скорее.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
Греки не признают статус Татара как главы непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Совет министров Кипра 23 августа решил аннулировать паспорта ряда чиновников непризнанного государства в ответ на турецкие провокации и изменение статуса закрытого города Фамагуста. Все члены правительства непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра пользуются для зарубежных поездок паспортами Республики Кипр. Среди тех, чьи паспорта были аннулированы, был и лидер турок-киприотов Татар. Он тогда заявил, что не пользовался этим паспортом в течение многих лет и это решение его не затрагивает.