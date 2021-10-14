https://ria.ru/20211014/oshibki-1754488686.html

Эксперт рассказал про типичные ошибки начинающих инвесторов

Эксперт рассказал про типичные ошибки начинающих инвесторов - РИА Новости, 14.10.2021

Эксперт рассказал про типичные ошибки начинающих инвесторов

Нежелание изучать отчетности компаний, отсутствие диверсификации портфеля, торговля с маржинальным плечом, ожидание быстрого заработка, интуитивная торговля –... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T07:32

2021-10-14T07:32

2021-10-14T07:32

экономика

инвестиции

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нежелание изучать отчетности компаний, отсутствие диверсификации портфеля, торговля с маржинальным плечом, ожидание быстрого заработка, интуитивная торговля – основные ошибки начинающих инвесторов, о которых рассказал РИА Новости руководитель направления по работе с состоятельными клиентами ИФК "Солид" Виктор Рыбаков-Матросов.Рыбаков-Матросов подчёркивает, что после очередной коррекции на 5%, из-за убытка по маржинальному плечу, брокер принудительно закрывает все позиции клиентов. Эксперт считает, что это самая основная ошибка начинающих трейдеров, так как в погоне за огромной доходностью они забывают про риски и потеря депозита остается лишь вопросом времени.Эксперт отмечает, что многие инвесторы перестали уделять время анализу рынка, изучать отчетность компании и выходящую макроэкономическую статистику. По словам эксперта, всю информацию они черпают из Telegram-каналов и различных биржевых форумов. "Каждая новость должна быть перепроверена и оценена с позиции фундаментального анализа. Работайте с позиции: "Все врут, пока не докажут обратного", настоятельно рекомендует он."Портфель также должен быть диверсифицирован не только по инструментам и валютам, но и по секторам экономики", - напоминает про принцип диверсификации эксперт. "Вы видите хороший рост в акциях технологических компаний. Чтобы увеличить доходность портфеля, вы продаете дивидендные бумаги, и отправляете все деньги в акции роста технологических компаний. Через какое-то время наступает коррекция, и именно акции роста показывают самое сильное снижение, в то время как по защитным акциям, наоборот наблюдается рост", - говорит он.Эксперт также отмечает, что большинство трейдеров ставят для себя неправильные горизонты инвестирования. "С исторической точки зрения, рост индексов на долгий срок (3-5 лет) более вероятен, чем снижение. Инвестируя в надежные активы на длительный срок, вы отводите от себя часть регулярных рисков, которые рано или поздно случаются в любом секторе экономике", - заключает он.Виктор Рыбаков-Матросов также заключает, что в торговле финансовыми инструментами нельзя полагаться на интуитивную торговлю. "Технический и фундаментальный анализ, всегда должен стоять в приоритете интуитивных позывов. Интуиция вещь изменчивая", - заключает он.

https://ria.ru/20211012/moshenniki-1754125907.html

https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, инвестиции