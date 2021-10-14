https://ria.ru/20211014/oon-1754637575.html

В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями

В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями - РИА Новости, 14.10.2021

В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями

Сотрудники структур ООН в Белоруссии нацелены на продолжение сотрудничества с властями страны, а также с белорусским обществом, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:57

2021-10-14T19:57

2021-10-14T19:57

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антониу гуттереш

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ООН, 14 окт – РИА Новости. Сотрудники структур ООН в Белоруссии нацелены на продолжение сотрудничества с властями страны, а также с белорусским обществом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне недавно прозвучавших претензий Минска в адрес организации.В конце сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые представители ООН в республике использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. Постоянное представительство республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве во вторник сообщило, что офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции."Мы находимся в контакте по соответствующим каналам с правительством Белоруссии по поводу вопроса, который они подняли в ходе двусторонней встречи с генсеком ООН. Команда ООН в стране, в том числе все структуры, фонды и программы ООН, работающие в Белоруссии, сосредоточены на продолжении своей работы с (Белоруссией – ред.) и ради Белоруссии. Наши сотрудники рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с белорусскими властями и соответствующими партнерами из белорусского общества, в том числе… в сфере прав человека", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753613359.html

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в мире, оон, белоруссия, антониу гуттереш