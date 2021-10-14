Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/oon-1754637575.html
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями - РИА Новости, 14.10.2021
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями
Сотрудники структур ООН в Белоруссии нацелены на продолжение сотрудничества с властями страны, а также с белорусским обществом, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:57
2021-10-14T19:57
в мире
оон
белоруссия
антониу гуттереш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751173775_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_30867b5c3d0793e3dc92732b1b3ef05b.jpg
ООН, 14 окт – РИА Новости. Сотрудники структур ООН в Белоруссии нацелены на продолжение сотрудничества с властями страны, а также с белорусским обществом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне недавно прозвучавших претензий Минска в адрес организации.В конце сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые представители ООН в республике использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. Постоянное представительство республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве во вторник сообщило, что офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции."Мы находимся в контакте по соответствующим каналам с правительством Белоруссии по поводу вопроса, который они подняли в ходе двусторонней встречи с генсеком ООН. Команда ООН в стране, в том числе все структуры, фонды и программы ООН, работающие в Белоруссии, сосредоточены на продолжении своей работы с (Белоруссией – ред.) и ради Белоруссии. Наши сотрудники рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с белорусскими властями и соответствующими партнерами из белорусского общества, в том числе… в сфере прав человека", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753613359.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751173775_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4095bfd40e08ebcba436b460ef888fc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, белоруссия, антониу гуттереш
19:57 14.10.2021
 
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями

Офис генсека ООН Гутерреша: мы нацелены на сотрудничество с белорусскими властями

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
Читать ria.ru в
ООН, 14 окт – РИА Новости. Сотрудники структур ООН в Белоруссии нацелены на продолжение сотрудничества с властями страны, а также с белорусским обществом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне недавно прозвучавших претензий Минска в адрес организации.
В конце сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые представители ООН в республике использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. Постоянное представительство республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве во вторник сообщило, что офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции.
"Мы находимся в контакте по соответствующим каналам с правительством Белоруссии по поводу вопроса, который они подняли в ходе двусторонней встречи с генсеком ООН. Команда ООН в стране, в том числе все структуры, фонды и программы ООН, работающие в Белоруссии, сосредоточены на продолжении своей работы с (Белоруссией – ред.) и ради Белоруссии. Наши сотрудники рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с белорусскими властями и соответствующими партнерами из белорусского общества, в том числе… в сфере прав человека", - сказал Дюжаррик.
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 09:00
Эстония инициировала заседание Совбеза ООН по Белоруссии
 
В миреООНБелоруссияАнтониу Гуттереш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния