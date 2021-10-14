https://ria.ru/20211014/oon-1754637575.html
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями - РИА Новости, 14.10.2021
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями
Сотрудники структур ООН в Белоруссии нацелены на продолжение сотрудничества с властями страны, а также с белорусским обществом, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:57
2021-10-14T19:57
2021-10-14T19:57
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антониу гуттереш
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ООН, 14 окт – РИА Новости. Сотрудники структур ООН в Белоруссии нацелены на продолжение сотрудничества с властями страны, а также с белорусским обществом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне недавно прозвучавших претензий Минска в адрес организации.В конце сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые представители ООН в республике использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. Постоянное представительство республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве во вторник сообщило, что офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции."Мы находимся в контакте по соответствующим каналам с правительством Белоруссии по поводу вопроса, который они подняли в ходе двусторонней встречи с генсеком ООН. Команда ООН в стране, в том числе все структуры, фонды и программы ООН, работающие в Белоруссии, сосредоточены на продолжении своей работы с (Белоруссией – ред.) и ради Белоруссии. Наши сотрудники рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с белорусскими властями и соответствующими партнерами из белорусского общества, в том числе… в сфере прав человека", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753613359.html
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в мире, оон, белоруссия, антониу гуттереш
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями
Офис генсека ООН Гутерреша: мы нацелены на сотрудничество с белорусскими властями