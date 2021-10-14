https://ria.ru/20211014/omsk-1754508444.html
Омичка, живущая в железной бочке, отказалась переезжать
Омичка, живущая в железной бочке, отказалась переезжать - РИА Новости, 14.10.2021
Омичка, живущая в железной бочке, отказалась переезжать
Пенсионерка, 35 лет живущая в железной бочке в Омске, отказывается переезжать оттуда в геронтологический центр и просит власти провести ей электричество,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:48
2021-10-14T10:48
2021-10-14T12:19
общество
омск
омская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Пенсионерка, 35 лет живущая в железной бочке в Омске, отказывается переезжать оттуда в геронтологический центр и просит власти провести ей электричество, рассказали РИА Новости в пресс-центре администрации города.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в среду поручил доложить, почему пенсионерка в Омской области 35 лет живет в железной ржавой бочке без воды, отопления и света. Женщина работала крановщицей на военном заводе и ждала очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Позже завод перестал работать, а жилье 64-летняя пенсионерка не получила до сих пор.В мэрии Омска рассказали, что в курсе ситуации: специалисты администрации выезжали к ней несколько раз в апреле, сентябре и октябре этого года. Пенсионерке предложили переехать в геронтологический центр, но она отказывается от этой помощи. Месяц назад она снова отказалась от оформления в дом-интернат (копия рукописного отказа есть в распоряжении РИА Новости)."Специалистами… проводился постоянный мониторинг общего состояния (омички) посредством телефонных переговоров, последний из которых состоялся 14 октября 2021 года, в ходе которого (она) также подтвердила отказ от переезда в геронтологический центр", - пояснили в пресс-службе мэрии.В начале этого года пенсионерку отправили в больницу. Четыре месяца она не жила в бочке, так как проходила курс лечения и обследование в городской больнице №9. Специалисты администрации и центра соцобслуживания подготовили документы для перевода пенсионерки в дом-интернат, но она снова отказалась и вернулась жить в бочку."Основной просьбой (пенсионерки) в ходе встреч была необходимость проведения электричества в ее жильё. Но специалисты объяснили ей, что в этом случае проведение таких работ технически невозможно", - добавили в мэрии.
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общество, омск, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
10:48 14.10.2021 (обновлено: 12:19 14.10.2021)
Омичка, живущая в железной бочке, отказалась переезжать
Омичка, живущая в железной бочке, отказалась переезжать и попросила провести электричество
ОМСК, 14 окт - РИА Новости.
Пенсионерка, 35 лет живущая в железной бочке в Омске
, отказывается переезжать оттуда в геронтологический центр и просит власти провести ей электричество, рассказали РИА Новости в пресс-центре администрации города.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
в среду поручил доложить, почему пенсионерка в Омской области
35 лет живет в железной ржавой бочке без воды, отопления и света. Женщина работала крановщицей на военном заводе и ждала очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Позже завод перестал работать, а жилье 64-летняя пенсионерка не получила до сих пор.
В мэрии Омска рассказали, что в курсе ситуации: специалисты администрации выезжали к ней несколько раз в апреле, сентябре и октябре этого года. Пенсионерке предложили переехать в геронтологический центр, но она отказывается от этой помощи. Месяц назад она снова отказалась от оформления в дом-интернат (копия рукописного отказа есть в распоряжении РИА Новости).
"Специалистами… проводился постоянный мониторинг общего состояния (омички) посредством телефонных переговоров, последний из которых состоялся 14 октября 2021 года, в ходе которого (она) также подтвердила отказ от переезда в геронтологический центр", - пояснили в пресс-службе мэрии.
В начале этого года пенсионерку отправили в больницу. Четыре месяца она не жила в бочке, так как проходила курс лечения и обследование в городской больнице №9. Специалисты администрации и центра соцобслуживания подготовили документы для перевода пенсионерки в дом-интернат, но она снова отказалась и вернулась жить в бочку.
"Основной просьбой (пенсионерки) в ходе встреч была необходимость проведения электричества в ее жильё. Но специалисты объяснили ей, что в этом случае проведение таких работ технически невозможно", - добавили в мэрии.