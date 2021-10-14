14:56 14.10.2021 (обновлено: 15:04 14.10.2021)
Инфекционист призвал ужесточить ограничения по COVID-19 в Москве
Инфекционист Малышев призвал ужесточить ограничения по COVID-19 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонтролеры ГКУ "Организатор перевозок" на станции "Лужники" Московского центрального кольца
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Москве нужно немного усилить ограничения по COVID-19, чтобы остановить рост заболеваемости, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через 2-3 недели", - отметил Малышев.
По его словам, надо более жестко отнестись к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях.
"Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид", - сообщил Малышев.
В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.
Ранее оперштаб Москвы призвал активнее вакцинироваться пожилых людей из-за высокой смертности от коронавируса. Также столичный департамент образования и науки сообщил о том, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции, это почти 87 тысяч учеников.
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