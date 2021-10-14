https://ria.ru/20211014/ogranicheniya-1754571635.html

Инфекционист призвал ужесточить ограничения по COVID-19 в Москве

Инфекционист призвал ужесточить ограничения по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Инфекционист призвал ужесточить ограничения по COVID-19 в Москве

В Москве нужно немного усилить ограничения по COVID-19, чтобы остановить рост заболеваемости, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:56

2021-10-14T14:56

2021-10-14T15:04

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Москве нужно немного усилить ограничения по COVID-19, чтобы остановить рост заболеваемости, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.По его словам, надо более жестко отнестись к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях."Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид", - сообщил Малышев.В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.Ранее оперштаб Москвы призвал активнее вакцинироваться пожилых людей из-за высокой смертности от коронавируса. Также столичный департамент образования и науки сообщил о том, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции, это почти 87 тысяч учеников.

https://ria.ru/20211013/ogranicheniya-1754470352.html

https://ria.ru/20211013/shkolniki-1754314884.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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