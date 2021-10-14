https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html

В ОДКБ назвали основную угрозу для организации

В ОДКБ назвали основную угрозу для организации - РИА Новости, 14.10.2021

В ОДКБ назвали основную угрозу для организации

Основными угрозами для ОДКБ являются рост международной террористической активности и наращивание военного присутствия США в Европе, заявил начальник... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:37

2021-10-14T12:37

2021-10-14T12:37

в мире

терроризм

сша

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европа

афганистан

одкб

анатолий сидоров

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основными угрозами для ОДКБ являются рост международной террористической активности и наращивание военного присутствия США в Европе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров."Основными источниками угроз для государств-членов ОДКБ является возрастание активности и расширение географии деятельности международных террористических и экстремистских организаций, деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе", - сказал Сидоров на брифинге для журналистов.Он также отнес к угрозам увеличение масштабов операций в киберпространстве, продолжающуюся антироссийскую риторику правящего режима на Украине и сохранение высокой конфликтной напряжённости в Сирии и Афганистане.Во многом, по его словам, обострению международной обстановки способствует "эгоцентристская деятельность США", которые позиционируют себя единоличным гарантом международной безопасности.

https://ria.ru/20211013/terorristy-1754454296.html

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html

сша

сирия

европа

афганистан

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в мире, терроризм, сша, сирия, европа, афганистан, одкб, анатолий сидоров