https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации - РИА Новости, 14.10.2021
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации
Основными угрозами для ОДКБ являются рост международной террористической активности и наращивание военного присутствия США в Европе, заявил начальник... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:37
2021-10-14T12:37
2021-10-14T12:37
в мире
терроризм
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афганистан
одкб
анатолий сидоров
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основными угрозами для ОДКБ являются рост международной террористической активности и наращивание военного присутствия США в Европе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров."Основными источниками угроз для государств-членов ОДКБ является возрастание активности и расширение географии деятельности международных террористических и экстремистских организаций, деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе", - сказал Сидоров на брифинге для журналистов.Он также отнес к угрозам увеличение масштабов операций в киберпространстве, продолжающуюся антироссийскую риторику правящего режима на Украине и сохранение высокой конфликтной напряжённости в Сирии и Афганистане.Во многом, по его словам, обострению международной обстановки способствует "эгоцентристская деятельность США", которые позиционируют себя единоличным гарантом международной безопасности.
https://ria.ru/20211013/terorristy-1754454296.html
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html
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в мире, терроризм, сша, сирия, европа, афганистан, одкб, анатолий сидоров
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации
Генерал-полковник Сидоров: рост международного терроризма является угрозой для ОДКБ