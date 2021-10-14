Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации - РИА Новости, 14.10.2021
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации
Основными угрозами для ОДКБ являются рост международной террористической активности и наращивание военного присутствия США в Европе, заявил начальник... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:37
2021-10-14T12:37
в мире
терроризм
сша
сирия
европа
афганистан
одкб
анатолий сидоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750114769_0:91:3139:1857_1920x0_80_0_0_dedeb0e4eea54e23f4ca5661cd97b725.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основными угрозами для ОДКБ являются рост международной террористической активности и наращивание военного присутствия США в Европе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров."Основными источниками угроз для государств-членов ОДКБ является возрастание активности и расширение географии деятельности международных террористических и экстремистских организаций, деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе", - сказал Сидоров на брифинге для журналистов.Он также отнес к угрозам увеличение масштабов операций в киберпространстве, продолжающуюся антироссийскую риторику правящего режима на Украине и сохранение высокой конфликтной напряжённости в Сирии и Афганистане.Во многом, по его словам, обострению международной обстановки способствует "эгоцентристская деятельность США", которые позиционируют себя единоличным гарантом международной безопасности.
https://ria.ru/20211013/terorristy-1754454296.html
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html
сша
сирия
европа
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750114769_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_70272a14d7238d1d61fa2d69978528c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, терроризм, сша, сирия, европа, афганистан, одкб, анатолий сидоров
12:37 14.10.2021
 
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации

Генерал-полковник Сидоров: рост международного терроризма является угрозой для ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Основными угрозами для ОДКБ являются рост международной террористической активности и наращивание военного присутствия США в Европе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
"Основными источниками угроз для государств-членов ОДКБ является возрастание активности и расширение географии деятельности международных террористических и экстремистских организаций, деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе", - сказал Сидоров на брифинге для журналистов.
Место взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 20:07
Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан
Он также отнес к угрозам увеличение масштабов операций в киберпространстве, продолжающуюся антироссийскую риторику правящего режима на Украине и сохранение высокой конфликтной напряжённости в Сирии и Афганистане.
Во многом, по его словам, обострению международной обстановки способствует "эгоцентристская деятельность США", которые позиционируют себя единоличным гарантом международной безопасности.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 12:16Захват власти в Афганистане талибами
В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана
 
В миреТерроризмСШАСирияЕвропаАфганистанОДКБАнатолий Сидоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния