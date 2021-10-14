https://ria.ru/20211014/obrazovanie-1754537697.html

Московские власти рассказали о ситуации с COVID-19 в учебных заведениях

Московские власти рассказали о ситуации с COVID-19 в учебных заведениях - РИА Новости, 14.10.2021

Московские власти рассказали о ситуации с COVID-19 в учебных заведениях

Более 3 тысяч классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении из-за COVID, это почти 87 тысяч учеников, сообщили РИА Новости в управлении по... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:49

2021-10-14T12:49

2021-10-14T12:59

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 3 тысяч классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении из-за COVID, это почти 87 тысяч учеников, сообщили РИА Новости в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки столицы."По состоянию на 14 октября 2021 года более 3 тысяч учебных классов в столичных школах находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. Это почти 87 тысяч учеников", - говорится в сообщении.Также в департаменте сообщили, что за последние три недели количество карантинов, введенных в образовательных организациях Москвы, увеличилось более чем в два раза, и напомнили, что с сегодняшнего дня на базе 10 школ началось бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели."Благодаря соблюдению всех необходимых эпидемиологических мер ни одна образовательная организация не была полностью закрыта на карантин в связи с коронавирусной инфекцией", - сообщили в департаменте, однако добавили, что на карантин в Москве направлено 870 дошкольных групп, где занимались почти 23 тысячи детей.

https://ria.ru/20211012/distant-1754199239.html

https://ria.ru/20211013/shkolniki-1754314884.html

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