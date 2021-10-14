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https://ria.ru/20211014/obrazovanie-1754537697.html
Московские власти рассказали о ситуации с COVID-19 в учебных заведениях
Московские власти рассказали о ситуации с COVID-19 в учебных заведениях - РИА Новости, 14.10.2021
Московские власти рассказали о ситуации с COVID-19 в учебных заведениях
Более 3 тысяч классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении из-за COVID, это почти 87 тысяч учеников, сообщили РИА Новости в управлении по... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:49
2021-10-14T12:59
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 3 тысяч классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении из-за COVID, это почти 87 тысяч учеников, сообщили РИА Новости в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки столицы."По состоянию на 14 октября 2021 года более 3 тысяч учебных классов в столичных школах находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. Это почти 87 тысяч учеников", - говорится в сообщении.Также в департаменте сообщили, что за последние три недели количество карантинов, введенных в образовательных организациях Москвы, увеличилось более чем в два раза, и напомнили, что с сегодняшнего дня на базе 10 школ началось бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели."Благодаря соблюдению всех необходимых эпидемиологических мер ни одна образовательная организация не была полностью закрыта на карантин в связи с коронавирусной инфекцией", - сообщили в департаменте, однако добавили, что на карантин в Москве направлено 870 дошкольных групп, где занимались почти 23 тысячи детей.
https://ria.ru/20211012/distant-1754199239.html
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общество, образование - общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:49 14.10.2021 (обновлено: 12:59 14.10.2021)
 
Московские власти рассказали о ситуации с COVID-19 в учебных заведениях

Департамент образования Москвы рассказал о ситуации с COVID-19 в учебных заведениях

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам
Участники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 3 тысяч классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении из-за COVID, это почти 87 тысяч учеников, сообщили РИА Новости в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки столицы.
"По состоянию на 14 октября 2021 года более 3 тысяч учебных классов в столичных школах находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. Это почти 87 тысяч учеников", - говорится в сообщении.
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Также в департаменте сообщили, что за последние три недели количество карантинов, введенных в образовательных организациях Москвы, увеличилось более чем в два раза, и напомнили, что с сегодняшнего дня на базе 10 школ началось бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели.
"В условиях роста заболеваемости среди детей данная мера своевременна и направлена на то, чтобы как можно раньше выявлять потенциально заболевшего ученика. Это поможет быстрее оказать заболевшему медицинскую помощь и при этом обезопасить остальных детей от риска заражения", - подчеркнули в департаменте.
"Благодаря соблюдению всех необходимых эпидемиологических мер ни одна образовательная организация не была полностью закрыта на карантин в связи с коронавирусной инфекцией", - сообщили в департаменте, однако добавили, что на карантин в Москве направлено 870 дошкольных групп, где занимались почти 23 тысячи детей.
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