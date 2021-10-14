https://ria.ru/20211014/nuland-1754546109.html

В Кремле прокомментировали переговоры Ушакова с Нуланд

В Кремле прокомментировали переговоры Ушакова с Нуланд - РИА Новости, 14.10.2021

В Кремле прокомментировали переговоры Ушакова с Нуланд

Кремлю удалось достичь некоторого понимания о продолжении контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена во время визита в Москву... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:20

2021-10-14T13:20

2021-10-14T13:37

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кремлю удалось достичь некоторого понимания о продолжении контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена во время визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Действительно, вчера, когда (помощник президента РФ по международным делам Юрий) Ушаков принимал (замгоссекретаря США Викторию) Нуланд, об этом речь шла. Там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом", - сказал Песков.На вопрос, удалось ли достичь понимания по встрече двух президентов в обозримом будущем, Песков ответил, что "есть понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне". На уточняющий вопрос, в какой временной перспективе это может быть, он ответил, что "в обозримой".Путин во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в среду рассказал, что Нуланд обсуждала в Москве его дальнейшие контакты с Байденом.Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также Ушаковым. США считают необходимым, чтобы Россия убрала из Европы ракеты, нарушавшие, по мнению американской стороны, ДРСМД, заявил ранее РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, отвечая на просьбу разъяснить позицию администрации Джо Байдена по предложению президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе."Нет, это не обсуждалось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече Нуланд и Ушакова тематика ДРСМД и, в частности, требование США убрать ракеты из Европы.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

https://ria.ru/20211014/nuland-1754500645.html

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

https://ria.ru/20211014/rakety-1754482036.html

https://ria.ru/20211012/razgovor-1754183837.html

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