https://ria.ru/20211014/norvegiya-1754569679.html
Норвежская полиция назвала нападение с луком в Конгсберге терактом
Норвежская полиция назвала нападение с луком в Конгсберге терактом - РИА Новости, 14.10.2021
Норвежская полиция назвала нападение с луком в Конгсберге терактом
Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:47
2021-10-14T14:47
2021-10-14T14:49
в мире
норвегия
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт."События в Конгсберге представляются на данный момент террористическим актом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте PST.Отмечается, что полиция в ходе расследования попытается определить мотивы преступления.Уровень угрозы в Норвегии оценивается как "умеренный.""Что случилось в Конгсберге... не меняет картину национальной угрозы", - говорится в заявлении.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. Он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754521053.html
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РИА Новости
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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
14:47 14.10.2021 (обновлено: 14:49 14.10.2021)
Норвежская полиция назвала нападение с луком в Конгсберге терактом
Норвежская полиция назвала убийство пяти человек из лука в Конгсберге терактом
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Полицейская служба безопасности Норвегии
(PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт.
"События в Конгсберге представляются на данный момент террористическим актом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте PST
.
Отмечается, что полиция в ходе расследования попытается определить мотивы преступления.
Уровень угрозы в Норвегии оценивается как "умеренный."
"Что случилось в Конгсберге... не меняет картину национальной угрозы", - говорится в заявлении.
В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. Он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.