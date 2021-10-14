https://ria.ru/20211014/norvegiya-1754475874.html
Премьер Норвегии заявила, что полиция контролирует ситуацию после нападения
Премьер Норвегии заявила, что полиция контролирует ситуацию после нападения - РИА Новости, 14.10.2021
Премьер Норвегии заявила, что полиция контролирует ситуацию после нападения
Полиция контролирует ситуацию в норвежском Конгсберге после нападения неизвестного с луком и стрелами, заявила премьер-министр Эрна Сульберг. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:22
2021-10-14T00:22
2021-10-14T00:23
в мире
норвегия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полиция контролирует ситуацию в норвежском Конгсберге после нападения неизвестного с луком и стрелами, заявила премьер-министр Эрна Сульберг.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил несколько человек и убил по меньшей мере четверых.Ранее представитель полиция Конгсберга заявил, что не исключается версия теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку.
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в мире, норвегия
00:22 14.10.2021 (обновлено: 00:23 14.10.2021)
Премьер Норвегии заявила, что полиция контролирует ситуацию после нападения
Премьер Норвегии Сульберг заявила, что полиция контролирует ситуацию после нападения
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полиция контролирует ситуацию в норвежском Конгсберге после нападения неизвестного с луком и стрелами, заявила премьер-министр Эрна Сульберг.
В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил несколько человек и убил по меньшей мере четверых.
"Я понимаю, что многие боятся. Поэтому важно подчеркнуть, что полиция осуществляет контроль", - сказала Сульберг на пресс-конференции.
Ранее представитель полиция Конгсберга заявил, что не исключается версия теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку.