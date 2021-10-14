https://ria.ru/20211014/nasilie-1754515634.html

Москалькова заявила о постоянных жалобах на насилие в колониях

Москалькова заявила о постоянных жалобах на насилие в колониях - РИА Новости, 14.10.2021

Москалькова заявила о постоянных жалобах на насилие в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что постоянно получает жалобы на насилие в колониях, но не всегда эта информация в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:23

2021-10-14T11:23

2021-10-14T11:35

общество

татьяна москалькова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что постоянно получает жалобы на насилие в колониях, но не всегда эта информация в полной мере соответствует действительности."Я постоянно веду прием граждан, в котором принимают участие и сотрудники ФСИН, и прокуратура, тех, кто жалуется мне на применение насилия, когда они были в колониях", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума."Не всегда, и даже бывает, часто, эта информация представленная соответствует действительности в полном объёме", - добавила она.Она подчеркнула, что в цивилизованном современном государстве случаи насилия в колониях должны быть изжиты.

https://ria.ru/20211008/koloniya-1753675282.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)