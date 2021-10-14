Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/napadenie-1754567209.html
Нападавший с луком в Норвегии пройдет судебно-психиатрическую экспертизу
Нападавший с луком в Норвегии пройдет судебно-психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 14.10.2021
Нападавший с луком в Норвегии пройдет судебно-психиатрическую экспертизу
Обвиняемый в убийстве пяти человек из лука в Норвегии пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на представителя... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:40
2021-10-14T15:11
в мире
норвегия
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754493536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b82eb2b1475ab6a0ed6ad50dba39f457.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве пяти человек из лука в Норвегии пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на представителя ведомства Анн Ирен Сване Матиассен.По словам соседа нападавшего, на которого ссылается издание VG, стрелок в своем дворе фехтовал "молотком, дубинкой и разными палками." Как отмечает сосед "лучника", он фехтовал "с жестокостью".Ранее представитель норвежской полиции Уле Бредруп Северуд сообщил, что еще в 2020 году полиция получала тревожные сообщения об обвиняемом.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
https://ria.ru/20211014/napadenie-1754530434.html
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754493536_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b25bf30985cc82ac969f7ad106ed3b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
14:40 14.10.2021 (обновлено: 15:11 14.10.2021)
 
Нападавший с луком в Норвегии пройдет судебно-психиатрическую экспертизу

Расстрелявший людей из лука в Норвегии пройдет судебно-психиатрическую экспертизу

© REUTERS / NTB / Hakon Mosvold LarsenСтрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия
Стрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / NTB / Hakon Mosvold Larsen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве пяти человек из лука в Норвегии пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на представителя ведомства Анн Ирен Сване Матиассен.

"Обвиняемый... должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Должен быть проведен предварительный анализ... Эта проверка начнется сегодня", - говорится в сообщении на сайте телекомпании.

По словам соседа нападавшего, на которого ссылается издание VG, стрелок в своем дворе фехтовал "молотком, дубинкой и разными палками." Как отмечает сосед "лучника", он фехтовал "с жестокостью".
Ранее представитель норвежской полиции Уле Бредруп Северуд сообщил, что еще в 2020 году полиция получала тревожные сообщения об обвиняемом.
В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
Сотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 12:20
Полиция уточнила подробности нападения с луком в Норвегии
 
В миреНорвегияНападение с луком в норвежском городе Конгсберге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния