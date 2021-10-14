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Полиция рассказала о жертвах нападения с луком в Норвегии
Полиция рассказала о жертвах нападения с луком в Норвегии - РИА Новости, 14.10.2021
Полиция рассказала о жертвах нападения с луком в Норвегии
Четыре женщины и один мужчина погибли в результате нападения мужчины с луком и стрелами в норвежском Конгсберге, всем жертвам – от 50 до 70 лет, сообщил на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:29
2021-10-14T11:29
2021-10-14T11:29
в мире
норвегия
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Четыре женщины и один мужчина погибли в результате нападения мужчины с луком и стрелами в норвежском Конгсберге, всем жертвам – от 50 до 70 лет, сообщил на пресс-конференции представитель полиции Уле Бредруп Северуд.Задержанного 37-летнего датчанина допросили ночью. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение.
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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
Полиция рассказала о жертвах нападения с луком в Норвегии
Жертвами нападения с луком в Норвегии стали четыре женщины и мужчина от 50 до 70 лет