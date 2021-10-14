https://ria.ru/20211014/nalichie-1754482446.html
России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине - РИА Новости, 14.10.2021
России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
России не представили ни одного убедительного доказательства присутствия российских войск на востоке Украины, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:28
2021-10-14T03:28
2021-10-14T05:09
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ООН, 14 окт – РИА Новости. России не представили ни одного убедительного доказательства присутствия российских войск на востоке Украины, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замруководителя российской делегации Константин Воронцов."То, что происходит на юго-востоке Украины, является внутренним конфликтом. Призываем наших украинских коллег к неукоснительной реализации собственных обязательств во всей их полноте", - добавил дипломат.По его словам, ключ к урегулированию внутриукраинского конфликта в прямом конструктивном диалоге Киева с представителями Донецка и Луганска в контактной группе и скорейшее выполнение комплекса мер от 12 февраля 2015 года, а также Минских соглашений в русле достигнутых в нормандском формате договоренностей."Хотели бы призвать украинских коллег не искать причины сложившегося положения дел во внешних факторах, а сосредоточиться на реформе собственной системы здравоохранения, которая полностью уничтожена", - указал дипломат."Мы продолжим оказывать активное содействие выправлению сохраняющейся многие годы острой гуманитарной ситуации на востоке Украины, возникшей сугубо по вине Киева", - заключил Воронцов.
https://ria.ru/20211012/donbass-1754236219.html
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в мире, украина, оон, луганск, донецк (донецкая область), россия
03:28 14.10.2021 (обновлено: 05:09 14.10.2021)
России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
Дипломат Воронцов заявил об отсутствии доказательств наличия российских войск на Украине