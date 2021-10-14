19:22 14.10.2021 (обновлено: 20:55 14.10.2021)
ЛНР прекратила все контакты с Киевом в СЦКК
Наблюдатели ЛНР в СЦКК прекратили контакты с Киевом до возвращения их сотрудника
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Луганская народная республика в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) полностью прекратила взаимодействие с киевской стороной, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен их представителя в СЦКК. Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве республики. В Киеве заявили, что его задержали, когда сотрудник проводил разведку их позиций под видом разминирования, что в ЛНР опровергли. Там также обвинили спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе похищенного офицера.
"В настоящее время представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника", — заявил Филипоненко.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
При этом в регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.