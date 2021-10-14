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ЛНР прекратила все контакты с Киевом в СЦКК

ЛНР прекратила все контакты с Киевом в СЦКК - РИА Новости, 14.10.2021

ЛНР прекратила все контакты с Киевом в СЦКК

Луганская народная республика в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) полностью прекратила взаимодействие с киевской... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:22

2021-10-14T19:22

2021-10-14T20:55

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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Луганская народная республика в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) полностью прекратила взаимодействие с киевской стороной, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен их представителя в СЦКК. Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве республики. В Киеве заявили, что его задержали, когда сотрудник проводил разведку их позиций под видом разминирования, что в ЛНР опровергли. Там также обвинили спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе похищенного офицера."В настоящее время представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника", — заявил Филипоненко.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.При этом в регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.

https://ria.ru/20211014/lnr-1754632830.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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