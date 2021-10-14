https://ria.ru/20211014/nabiullina-1754644165.html
Набиуллина рассказала, когда в России появится доступное жилье
Набиуллина назвала условия появления доступного жилья в России - РИА Новости, 14.10.2021
Набиуллина рассказала, когда в России появится доступное жилье
Условия появления доступного жилья в России - это совокупность трех факторов, работающих вместе: рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:57
2021-10-14T20:57
2021-10-14T21:01
экономика
эльвира набиуллина
ипотека
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Условия появления доступного жилья в России - это совокупность трех факторов, работающих вместе: рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность ипотеки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Чтобы доступное жилье было - рост доходов населения, которое может себе позволит взять кредит, даже не уровень процентной ставки. Для того чтобы взять кредит, купить жилье, - даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов... Это снижение стоимости жилья. Третье - это доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе", - сказала она в интервью Youtube-каналу "Фанимани".Когда ипотека растет слишком быстрыми темпами, а доходы населения не поспевают, это чревато тем, что люди с недостаточным уровнем доходов будут брать ипотечные кредиты, отметила Набиуллина. "А мы знаем, к счастью, не по своей истории, к чему это может приводить", - добавила глава регулятора.
https://realty.ria.ru/20210720/stroitelstvo-1742078596.html
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экономика, эльвира набиуллина, ипотека, россия
20:57 14.10.2021 (обновлено: 21:01 14.10.2021)
Набиуллина назвала условия появления доступного жилья в России
Набиуллина о появлении доступного жилья в России: рост доходов и доступность ипотеки