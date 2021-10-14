Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/mvf-1754501776.html
МВФ назвал всеобщую вакцинацию единственным выходом из кризиса
МВФ назвал всеобщую вакцинацию единственным выходом из кризиса - РИА Новости, 14.10.2021
МВФ назвал всеобщую вакцинацию единственным выходом из кризиса
Участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка в среду пришли к выводу, что проблему кризиса в мировой экономике не удастся решить до тех пор, пока население... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:15
2021-10-14T10:15
министерство финансов рф (минфин россии)
всемирный банк
мвф
воз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка в среду пришли к выводу, что проблему кризиса в мировой экономике не удастся решить до тех пор, пока население всех стран не будет вакцинировано в необходимой пропорции, рассказал журналистам замминистра финансов России Тимур Максимов по итогам этих встреч."Пока все страны в необходимой пропорции не будут вакцинированы, мир не вернётся к старой нормальности. Поэтому поднимался вопрос о том, что необходимо наращивать усилия по производству, по обеспечению доступа вакцин. Без решения этого вопроса ничего не сдвинется, и прогнозировать тяжело, потому что все новые и новые волны COVID накрывают разные страны", - сказал Максимов."Пока мы не решим эту проблему, остальное будет на втором плане", - подчеркнул он. При этом, по его словам, помимо текущей задачи, связанной с этой пандемией, перед странами "двадцатки" стоит ещё одна общая системная задача - подготовить инструменты для борьбы с новыми возможными вспышкам различных заболеваний, к новым пандемиям."Есть предложение ряда экспертов создать единый медицинский механизм в дополнение к ВОЗ с предложением выделить огромные деньги на финансирование этого механизма", - сказал Максимов, отметив, что речь идёт о миллиардах долларов. Однако единства между странами, по его словам, в этом вопросе нет.Говоря о позиции России, замминистр финансов отметил, что "мы никогда не были сторонниками создавать новые сущности, тем более с большим бюджетным финансированием"."Если эту задачу можно решить в рамках существующих механизмов - ВОЗ или каких-то иных, то наверное ее так и надо решать. Создание новых надстроек с огромными деньгами и непонятным функционалом не выглядит как оптимальное решение", - пояснил он.
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), всемирный банк, мвф, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
10:15 14.10.2021
 
МВФ назвал всеобщую вакцинацию единственным выходом из кризиса

МВФ признал, что мировой кризис не преодолеть без общей вакцинации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка в среду пришли к выводу, что проблему кризиса в мировой экономике не удастся решить до тех пор, пока население всех стран не будет вакцинировано в необходимой пропорции, рассказал журналистам замминистра финансов России Тимур Максимов по итогам этих встреч.
"Пока все страны в необходимой пропорции не будут вакцинированы, мир не вернётся к старой нормальности. Поэтому поднимался вопрос о том, что необходимо наращивать усилия по производству, по обеспечению доступа вакцин. Без решения этого вопроса ничего не сдвинется, и прогнозировать тяжело, потому что все новые и новые волны COVID накрывают разные страны", - сказал Максимов.
"Пока мы не решим эту проблему, остальное будет на втором плане", - подчеркнул он. При этом, по его словам, помимо текущей задачи, связанной с этой пандемией, перед странами "двадцатки" стоит ещё одна общая системная задача - подготовить инструменты для борьбы с новыми возможными вспышкам различных заболеваний, к новым пандемиям.
"Есть предложение ряда экспертов создать единый медицинский механизм в дополнение к ВОЗ с предложением выделить огромные деньги на финансирование этого механизма", - сказал Максимов, отметив, что речь идёт о миллиардах долларов. Однако единства между странами, по его словам, в этом вопросе нет.
Говоря о позиции России, замминистр финансов отметил, что "мы никогда не были сторонниками создавать новые сущности, тем более с большим бюджетным финансированием".
"Если эту задачу можно решить в рамках существующих механизмов - ВОЗ или каких-то иных, то наверное ее так и надо решать. Создание новых надстроек с огромными деньгами и непонятным функционалом не выглядит как оптимальное решение", - пояснил он.
Медицинский работник в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 13:19Распространение коронавируса
Матвиенко оценила идею всеобщей принудительной вакцинации от COVID-19
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Всемирный банкМВФВОЗЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Лента новостейМолния