https://ria.ru/20211014/mvf-1754501776.html

МВФ назвал всеобщую вакцинацию единственным выходом из кризиса

МВФ назвал всеобщую вакцинацию единственным выходом из кризиса - РИА Новости, 14.10.2021

МВФ назвал всеобщую вакцинацию единственным выходом из кризиса

Участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка в среду пришли к выводу, что проблему кризиса в мировой экономике не удастся решить до тех пор, пока население... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:15

2021-10-14T10:15

2021-10-14T10:15

министерство финансов рф (минфин россии)

всемирный банк

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россия

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка в среду пришли к выводу, что проблему кризиса в мировой экономике не удастся решить до тех пор, пока население всех стран не будет вакцинировано в необходимой пропорции, рассказал журналистам замминистра финансов России Тимур Максимов по итогам этих встреч."Пока все страны в необходимой пропорции не будут вакцинированы, мир не вернётся к старой нормальности. Поэтому поднимался вопрос о том, что необходимо наращивать усилия по производству, по обеспечению доступа вакцин. Без решения этого вопроса ничего не сдвинется, и прогнозировать тяжело, потому что все новые и новые волны COVID накрывают разные страны", - сказал Максимов."Пока мы не решим эту проблему, остальное будет на втором плане", - подчеркнул он. При этом, по его словам, помимо текущей задачи, связанной с этой пандемией, перед странами "двадцатки" стоит ещё одна общая системная задача - подготовить инструменты для борьбы с новыми возможными вспышкам различных заболеваний, к новым пандемиям."Есть предложение ряда экспертов создать единый медицинский механизм в дополнение к ВОЗ с предложением выделить огромные деньги на финансирование этого механизма", - сказал Максимов, отметив, что речь идёт о миллиардах долларов. Однако единства между странами, по его словам, в этом вопросе нет.Говоря о позиции России, замминистр финансов отметил, что "мы никогда не были сторонниками создавать новые сущности, тем более с большим бюджетным финансированием"."Если эту задачу можно решить в рамках существующих механизмов - ВОЗ или каких-то иных, то наверное ее так и надо решать. Создание новых надстроек с огромными деньгами и непонятным функционалом не выглядит как оптимальное решение", - пояснил он.

https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), всемирный банк, мвф, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19