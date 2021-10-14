19:32 14.10.2021 (обновлено: 19:57 14.10.2021)
В Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу Можейко
В Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу журналиста "КП" Можейко
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лингвистическую экспертизу назначили в Белоруссии по делу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко: проверят шесть слов из его материала, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.
"Последняя новость, которую мы знаем, сейчас надо будет делать лингвистическую экспертизу вот этих шести слов", - сказал агентству Сунгоркин.
13 октября, 14:11Суд в Белоруссии отклонил жалобу на арест журналиста Можейко
Ранее МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.
Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.