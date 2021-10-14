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https://ria.ru/20211014/mozheyko-1754634950.html
В Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу Можейко
В Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу Можейко - РИА Новости, 14.10.2021
В Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу Можейко
Лингвистическую экспертизу назначили в Белоруссии по делу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко: проверят шесть слов из его материала, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:32
2021-10-14T19:57
белоруссия
в мире
минск
владимир сунгоркин
комсомольская правда (газета)
мвд белоруссии
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лингвистическую экспертизу назначили в Белоруссии по делу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко: проверят шесть слов из его материала, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин."Последняя новость, которую мы знаем, сейчас надо будет делать лингвистическую экспертизу вот этих шести слов", - сказал агентству Сунгоркин.Ранее МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
https://ria.ru/20211013/zhaloba-1754372382.html
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белоруссия, в мире, минск, владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), мвд белоруссии, россия
19:32 14.10.2021 (обновлено: 19:57 14.10.2021)
 
В Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу Можейко

В Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу журналиста "КП" Можейко

© Фото : Геннадий Можейко/ВКонтактеЖурналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Геннадий Можейко/ВКонтакте
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лингвистическую экспертизу назначили в Белоруссии по делу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко: проверят шесть слов из его материала, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.
"Последняя новость, которую мы знаем, сейчас надо будет делать лингвистическую экспертизу вот этих шести слов", - сказал агентству Сунгоркин.
Издательский дом Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 14:11
Суд в Белоруссии отклонил жалобу на арест журналиста Можейко
Ранее МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.
Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:38
В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске
 
БелоруссияВ миреМинскВладимир СунгоркинКомсомольская правда (газета)МВД БелоруссииРоссия
 
 
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