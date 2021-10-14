https://ria.ru/20211014/moskva-1754506453.html

Суд приговорил главу "Альянса врачей"* Васильеву к году ограничения свободы

Суд приговорил главу "Альянса врачей"* Васильеву к году ограничения свободы - РИА Новости, 14.10.2021

Суд приговорил главу "Альянса врачей"* Васильеву к году ограничения свободы

Преображенский суд Москвы вынес приговор главе профсоюза "Альянс врачей"* Анастасии Васильевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:39

2021-10-14T10:39

2021-10-14T15:28

происшествия

москва

альянс врачей

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Преображенский суд Москвы вынес приговор главе профсоюза "Альянс врачей"* Анастасии Васильевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Васильева признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", — сказала собеседница агентства.Представитель прокуратуры просил для подсудимой год и восемь месяцев ограничения свободы.Речь идет о за подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил: как установил суд, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Васильевой запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и дважды в месяц надлежит отмечаться в инспекции.Адвокат Дмитрий Джулай заявил РИА Новости, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда.Остальным фигурантам дела приговоры уже вынесли. Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по полтора года ограничения свободы, участница Pussy Riot Мария Алехина, мундеп Басманного района Людмила Штейн и соратник Навального Николай Ляскин — по году (Ляскину в апелляционной инстанции наказание снизили до десяти месяцев). Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.Приговоры в отношении Соболь, Ляскина и Олега Навального уже вступили в силуНесогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. После них возбудили уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве и по другим статьям.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

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происшествия, москва, альянс врачей