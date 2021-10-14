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https://ria.ru/20211014/moldaviya-1754617996.html
В Молдавии призвали граждан экономить топливо и газ
В Молдавии призвали граждан экономить топливо и газ - РИА Новости, 14.10.2021
В Молдавии призвали граждан экономить топливо и газ
"Газпром" пока не ответил на призыв увеличить объем поставок газа в Молдавию, поэтому жителей республики призывают рационально использовать топливо, сообщила... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:54
2021-10-14T17:55
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
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КИШИНЕВ, 14 окт - РИА Новости. "Газпром" пока не ответил на призыв увеличить объем поставок газа в Молдавию, поэтому жителей республики призывают рационально использовать топливо, сообщила пресс-служба компании "Молдовагаз"."Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и Украине."На начало октября, параллельно с переговорами с ПАО "Газпром" по базовому контракту, было запрошено увеличение объемов природного газа на октябрь, что на сегодняшний день не удовлетворено. Призываем потребителей рационально использовать природный газ в кризисный период, что позволит легче преодолеть объявленный "режим тревоги", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании "Молдовагаз".В компании пояснили, что "режим тревоги" предполагает внедрение газовыми предприятиями ряда действий, которые позволили бы разрешить газовый кризис без необходимости прибегать к экстренным мерам. К таким экстренным мерам относятся, например, приостановки поставок газа небытовым потребителям, не входящим в категорию защищенных потребителей. К защищенным потребителям относятся все бытовые потребители, чье оборудование подключено к газораспределительной сети, предприятия и организации, предоставляющие соцуслуги (детсады, детдома, образовательные и медицинские учреждения), ТЭС при условии, что они не могут использовать другие виды топлива.Оператором газотранспортной системы, ответственным за управление в "режиме тревоги" была назначена компания "Молдоватрансгаз", которая обслуживает магистральные газопроводы."Молдовагаз" продолжит переговоры с "Газпромом" по продлению контракта на поставку газа, с вовлечением правительства Молдавии по аспектам, которые затрагивают безопасность в газоснабжении. "Молдовагаз" прикладывает все необходимые усилия для обеспечения непрерывных поставок природного газа своим потребителям", - добавили в "Молдовагазе".Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
17:54 14.10.2021 (обновлено: 17:55 14.10.2021)
 
В Молдавии призвали граждан экономить топливо и газ

"Молдовогаз" призвал граждан экономить газ, пока "Газпром" не увеличил объем поставок

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 окт - РИА Новости. "Газпром" пока не ответил на призыв увеличить объем поставок газа в Молдавию, поэтому жителей республики призывают рационально использовать топливо, сообщила пресс-служба компании "Молдовагаз".
"Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и Украине.
Генеральный секретарь партии Действие и Солидарность (ПДС) Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 23:50
Россия не давит на власти Молдавии по вопросу газа, заявили в Кишиневе
"На начало октября, параллельно с переговорами с ПАО "Газпром" по базовому контракту, было запрошено увеличение объемов природного газа на октябрь, что на сегодняшний день не удовлетворено. Призываем потребителей рационально использовать природный газ в кризисный период, что позволит легче преодолеть объявленный "режим тревоги", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании "Молдовагаз".
В компании пояснили, что "режим тревоги" предполагает внедрение газовыми предприятиями ряда действий, которые позволили бы разрешить газовый кризис без необходимости прибегать к экстренным мерам. К таким экстренным мерам относятся, например, приостановки поставок газа небытовым потребителям, не входящим в категорию защищенных потребителей. К защищенным потребителям относятся все бытовые потребители, чье оборудование подключено к газораспределительной сети, предприятия и организации, предоставляющие соцуслуги (детсады, детдома, образовательные и медицинские учреждения), ТЭС при условии, что они не могут использовать другие виды топлива.
Оператором газотранспортной системы, ответственным за управление в "режиме тревоги" была назначена компания "Молдоватрансгаз", которая обслуживает магистральные газопроводы.
Газораспределительная станция ​​в Плоешти, Румыния - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 01:38
FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
"Молдовагаз" продолжит переговоры с "Газпромом" по продлению контракта на поставку газа, с вовлечением правительства Молдавии по аспектам, которые затрагивают безопасность в газоснабжении. "Молдовагаз" прикладывает все необходимые усилия для обеспечения непрерывных поставок природного газа своим потребителям", - добавили в "Молдовагазе".
Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
 
В миреМолдавияГазпромМолдовагазРоссия
 
 
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