https://ria.ru/20211014/moldaviya-1754617996.html

В Молдавии призвали граждан экономить топливо и газ

В Молдавии призвали граждан экономить топливо и газ - РИА Новости, 14.10.2021

В Молдавии призвали граждан экономить топливо и газ

"Газпром" пока не ответил на призыв увеличить объем поставок газа в Молдавию, поэтому жителей республики призывают рационально использовать топливо, сообщила... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:54

2021-10-14T17:54

2021-10-14T17:55

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КИШИНЕВ, 14 окт - РИА Новости. "Газпром" пока не ответил на призыв увеличить объем поставок газа в Молдавию, поэтому жителей республики призывают рационально использовать топливо, сообщила пресс-служба компании "Молдовагаз"."Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и Украине."На начало октября, параллельно с переговорами с ПАО "Газпром" по базовому контракту, было запрошено увеличение объемов природного газа на октябрь, что на сегодняшний день не удовлетворено. Призываем потребителей рационально использовать природный газ в кризисный период, что позволит легче преодолеть объявленный "режим тревоги", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании "Молдовагаз".В компании пояснили, что "режим тревоги" предполагает внедрение газовыми предприятиями ряда действий, которые позволили бы разрешить газовый кризис без необходимости прибегать к экстренным мерам. К таким экстренным мерам относятся, например, приостановки поставок газа небытовым потребителям, не входящим в категорию защищенных потребителей. К защищенным потребителям относятся все бытовые потребители, чье оборудование подключено к газораспределительной сети, предприятия и организации, предоставляющие соцуслуги (детсады, детдома, образовательные и медицинские учреждения), ТЭС при условии, что они не могут использовать другие виды топлива.Оператором газотранспортной системы, ответственным за управление в "режиме тревоги" была назначена компания "Молдоватрансгаз", которая обслуживает магистральные газопроводы."Молдовагаз" продолжит переговоры с "Газпромом" по продлению контракта на поставку газа, с вовлечением правительства Молдавии по аспектам, которые затрагивают безопасность в газоснабжении. "Молдовагаз" прикладывает все необходимые усилия для обеспечения непрерывных поставок природного газа своим потребителям", - добавили в "Молдовагазе".Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

https://ria.ru/20211011/davlenie-1754115711.html

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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, россия