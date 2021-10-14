https://ria.ru/20211014/moldaviya-1754525319.html

Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров

Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 14.10.2021

Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров

Россия готова к контактам на высшем уровне с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:00

2021-10-14T12:00

2021-10-14T12:00

в мире

молдавия

сергей лавров

майя санду

николай попеску

россия

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МИНСК, 14 октября РИА Новости. Россия готова к контактам на высшем уровне с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается Молдовы, госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ... Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить", - сказал он журналистам в четверг.Также Лавров анонсировал приезд в Россию министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску."Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце", - сказал Лавров во время пресс-подхода. "Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", - добавил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20210816/moldaviya-1745955136.html

молдавия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, сергей лавров, майя санду, николай попеску, россия