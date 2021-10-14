https://ria.ru/20211014/moldaviya-1754525319.html
Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров
Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 14.10.2021
Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров
Россия готова к контактам на высшем уровне с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:00
2021-10-14T12:00
2021-10-14T12:00
в мире
молдавия
сергей лавров
майя санду
николай попеску
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024805_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_b1be72925cd5ec08ec2ce3e51445742d.jpg
МИНСК, 14 октября РИА Новости. Россия готова к контактам на высшем уровне с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается Молдовы, госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ... Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить", - сказал он журналистам в четверг.Также Лавров анонсировал приезд в Россию министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску."Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце", - сказал Лавров во время пресс-подхода. "Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", - добавил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20210816/moldaviya-1745955136.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024805_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_55145446b7a194989fe3b5f59bc3348d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сергей лавров, майя санду, николай попеску, россия
Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров
Лавров: Россия готова к контактам с Молдавией, их нужно хорошо подготовить
МИНСК, 14 октября РИА Новости. Россия
готова к контактам на высшем уровне с Молдавией
, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Что касается Молдовы, госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ... Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить", - сказал он журналистам в четверг.
Также Лавров анонсировал приезд в Россию министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску.
"Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце", - сказал Лавров во время пресс-подхода. "Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", - добавил глава МИД РФ.