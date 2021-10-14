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Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров
Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 14.10.2021
Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров
Россия готова к контактам на высшем уровне с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:00
2021-10-14T12:00
в мире
молдавия
сергей лавров
майя санду
николай попеску
россия
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МИНСК, 14 октября РИА Новости. Россия готова к контактам на высшем уровне с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается Молдовы, госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ... Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить", - сказал он журналистам в четверг.Также Лавров анонсировал приезд в Россию министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску."Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце", - сказал Лавров во время пресс-подхода. "Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", - добавил глава МИД РФ.
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в мире, молдавия, сергей лавров, майя санду, николай попеску, россия
12:00 14.10.2021
 
Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к контактам с Молдавией, их нужно хорошо подготовить

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 14 октября РИА Новости. Россия готова к контактам на высшем уровне с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Молдовы, госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ... Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить", - сказал он журналистам в четверг.
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Также Лавров анонсировал приезд в Россию министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску.
"Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце", - сказал Лавров во время пресс-подхода. "Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", - добавил глава МИД РФ.
 
В миреМолдавияСергей ЛавровМайя СандуНиколай ПопескуРоссия
 
 
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