https://ria.ru/20211014/mks-1754634492.html

Летящий на МКС японский турист восхитился российским скафандром

Летящий на МКС японский турист восхитился российским скафандром - РИА Новости, 14.10.2021

Летящий на МКС японский турист восхитился российским скафандром

Летящий на Международную космическую станцию (МКС) в декабре японский турист Юсаку Маэдзава восхищён российским аварийно-спасательным скафандром "Сокол",... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:27

2021-10-14T19:27

2021-10-14T19:34

байконур (город)

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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юсаку маэдзава

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новости - туризм

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 14 окт - РИА Новости. Летящий на Международную космическую станцию (МКС) в декабре японский турист Юсаку Маэдзава восхищён российским аварийно-спасательным скафандром "Сокол", отметив, что в нем нет ничего лишнего."Мы неоднократно уже его примеряли, и эмоции меня переполняют по поводу этого скафандра. Меня больше всего поражает, что когда ты его одеваешь, ты понимаешь, что в этом скафандре воплощено знание, опыт и энтузиазм людей, которые занимаются этим делом на протяжении многих десятилетий", - сказал он журналистам."Там нет ничего лишнего, все очень функционально, и это вызывает мое живейшее восхищение", - добавил Маэдзава.Также японский турист Юсаку Маэдзава не боится лететь на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на российском корабле "Союз", потому что уверен в его безопасности."Я не испытываю сейчас страха абсолютно, не испытываю беспокойства. Я хотел бы за это выразить свою признательность нашему командиру Мисуркину", - сказал он журналистам."Вот это беспокойство отсутствует, потому что я глубоко убеждён и верю в безопасность нашего корабля", - добавил Маэдзава.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японцы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.

https://ria.ru/20210712/maedzava-1740606388.html

https://ria.ru/20210428/kosmoturizm-1730029412.html

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байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юсаку маэдзава, новости - туризм