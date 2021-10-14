https://ria.ru/20211014/mishustin-1754556333.html

Власти выделят еще шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям

Власти выделят еще шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям - РИА Новости, 14.10.2021

Власти выделят еще шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям

Власти выделят семьям с детьми от трех до семи лет более 28 миллиардов рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:58

2021-10-14T13:58

2021-10-14T16:03

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти выделят семьям с детьми от трех до семи лет более 28 миллиардов рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, на выплаты многодетным дополнительно направят шесть миллиардов рублей.В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил несколько мер поддержки этой группе населения. По распоряжению Путина семьи с детьми от шести до 18 лет с августа по декабрь могут получить "школьные" выплаты по десять тысяч рублей. Единовременное пособие также полагается гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, подпадающим под взыскание по исполнительным документам.Кроме того, по предложению президента с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно оплачивают в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

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общество, михаил мишустин, россия