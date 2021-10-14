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Власти выделят еще шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
Власти выделят еще шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям - РИА Новости, 14.10.2021
Власти выделят еще шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
Власти выделят семьям с детьми от трех до семи лет более 28 миллиардов рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:58
2021-10-14T13:58
2021-10-14T16:03
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти выделят семьям с детьми от трех до семи лет более 28 миллиардов рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, на выплаты многодетным дополнительно направят шесть миллиардов рублей.В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил несколько мер поддержки этой группе населения. По распоряжению Путина семьи с детьми от шести до 18 лет с августа по декабрь могут получить "школьные" выплаты по десять тысяч рублей. Единовременное пособие также полагается гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, подпадающим под взыскание по исполнительным документам.Кроме того, по предложению президента с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно оплачивают в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа.
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общество, михаил мишустин, россия
13:58 14.10.2021 (обновлено: 16:03 14.10.2021)
Власти выделят еще шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
Правительство дополнительно выделит шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Власти выделят семьям с детьми от трех до семи лет более 28 миллиардов рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин
.
Кроме того, на выплаты многодетным дополнительно направят шесть миллиардов рублей.
"Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства", — сказал Мишустин.
В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил несколько мер поддержки этой группе населения. По распоряжению Путина семьи с детьми от шести до 18 лет с августа по декабрь могут получить "школьные" выплаты по десять тысяч рублей. Единовременное пособие также полагается гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.
Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, подпадающим под взыскание по исполнительным документам.
Кроме того, по предложению президента с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно оплачивают в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа.