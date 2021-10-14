https://ria.ru/20211014/minimum-1754484878.html

В Москве увеличат прожиточный минимум

В Москве увеличат прожиточный минимум - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве увеличат прожиточный минимум

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей столицы, теперь он составит 18 714 рублей на душу населения. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T05:23

2021-10-14T05:23

2021-10-14T12:36

общество

москва

сергей собянин

анастасия ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9ffcd57a762c5fab37bd8ea5e7f17f71.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей столицы, теперь он составит 18 714 рублей на душу населения.На 2021 год этот показатель составил 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496 рублей и для детей — 15 582 рубля.Документ вступит в силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручен заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/minimum-1748670590.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, анастасия ракова