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В Москве увеличат прожиточный минимум
В Москве увеличат прожиточный минимум - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве увеличат прожиточный минимум
Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей столицы, теперь он составит 18 714 рублей на душу населения. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T05:23
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общество
москва
сергей собянин
анастасия ракова
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей столицы, теперь он составит 18 714 рублей на душу населения.На 2021 год этот показатель составил 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496 рублей и для детей — 15 582 рубля.Документ вступит в силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручен заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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общество, москва, сергей собянин, анастасия ракова
05:23 14.10.2021 (обновлено: 12:36 14.10.2021)
 
В Москве увеличат прожиточный минимум

Прожиточный минимум на душу населения в Москве увеличится до 18 714 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей столицы, теперь он составит 18 714 рублей на душу населения.

"Для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля", — говорится в постановлении правительства города.

На 2021 год этот показатель составил 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496 рублей и для детей — 15 582 рубля.
Документ вступит в силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручен заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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ОбществоМоскваСергей СобянинАнастасия Ракова
 
 
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