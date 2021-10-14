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На границе Польши и Белоруссии нашли тело нелегального мигранта
На границе Польши и Белоруссии нашли тело нелегального мигранта - РИА Новости, 14.10.2021
На границе Польши и Белоруссии нашли тело нелегального мигранта
Тело нелегального мигранта из Сирии обнаружили на территории Польши около границы с Белоруссией, сообщает полиция Подляского воеводства. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:58
2021-10-14T16:36
в мире
сирия
белоруссия
польша
подляское воеводство
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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. Тело нелегального мигранта из Сирии обнаружили на территории Польши около границы с Белоруссией, сообщает полиция Подляского воеводства.По ее данным, молодого человека нашел экипаж вертолета в зоне, где действует режим чрезвычайного положения. "Предварительные выводы говорят о том, что это труп лица, ранее находившегося на территории Белоруссии", — говорится в сообщении.Пресс-секретарь полиции Томаш Крупа уточнил, что у мужчины были белорусские визовые документы, датированные 15 сентября. Из бумаг также следует, что погибший — 24-летний гражданин Сирии.Расследование ведет прокуратура. По данным полиции, она рассматривает версию "непредумышленного причинения смерти".Ранее в Польше около границы с Белоруссией были обнаружены тела четырех человек. По данным Пограничной стражи, с начала октября зафиксировано более шести тысяч попыток нелегально попасть в страну. С начала сентября их было более 18 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых мигрантов, обвиняли Минск в создании кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html
сирия
белоруссия
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Польские силовики вытесняют мигрантов стрельбой в воздух
Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили белорусские пограничники и показали это видео.
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в мире, сирия, белоруссия, польша, подляское воеводство
15:58 14.10.2021 (обновлено: 16:36 14.10.2021)
 
На границе Польши и Белоруссии нашли тело нелегального мигранта

Тело нелегального мигранта из Сирии нашли в Польше близ белорусской границы

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Польши на белорусско-польской границе
Сотрудница пограничной службы Польши на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. Тело нелегального мигранта из Сирии обнаружили на территории Польши около границы с Белоруссией, сообщает полиция Подляского воеводства.
По ее данным, молодого человека нашел экипаж вертолета в зоне, где действует режим чрезвычайного положения.
"Предварительные выводы говорят о том, что это труп лица, ранее находившегося на территории Белоруссии", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь полиции Томаш Крупа уточнил, что у мужчины были белорусские визовые документы, датированные 15 сентября. Из бумаг также следует, что погибший — 24-летний гражданин Сирии.
Расследование ведет прокуратура. По данным полиции, она рассматривает версию "непредумышленного причинения смерти".
Ранее в Польше около границы с Белоруссией были обнаружены тела четырех человек. По данным Пограничной стражи, с начала октября зафиксировано более шести тысяч попыток нелегально попасть в страну. С начала сентября их было более 18 тысяч.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых мигрантов, обвиняли Минск в создании кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:55
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант
 
В миреСирияБелоруссияПольшаПодляское воеводство
 
 
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