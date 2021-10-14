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Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития
Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития - РИА Новости, 14.10.2021
Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития
Студент МГУ насмерть разбился, выпав из окна общежития на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:49
2021-10-14T18:04
москва
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Студент МГУ насмерть разбился, выпав из окна общежития на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение студента с высоты — предварительно, с 14-го этажа", — сказал собеседник агентства. По его словам, личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.Речь идет о Доме аспиранта и стажера на улице Шверника, 19.
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москва, мгу имени м. в. ломоносова, происшествия
16:49 14.10.2021 (обновлено: 18:04 14.10.2021)
 
Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития

Студент МГУ выпал из окна 14-го этажа общежития на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание нового общежития Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, открытие которого состоялось в Москве
Здание нового общежития Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, открытие которого состоялось в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Студент МГУ насмерть разбился, выпав из окна общежития на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло падение студента с высоты — предварительно, с 14-го этажа", — сказал собеседник агентства. По его словам, личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.
Речь идет о Доме аспиранта и стажера на улице Шверника, 19.
Жилой дом на улице Левобережной в Москве, где были обнаружены тела женщины и двух детей - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 14:05
Источник: у выпавшей с детьми из окна москвички нашли предсмертную записку
 
МоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваПроисшествия
 
 
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