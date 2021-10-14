https://ria.ru/20211014/mgu-1754599252.html

Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития

Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития - РИА Новости, 14.10.2021

Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития

Студент МГУ насмерть разбился, выпав из окна общежития на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:49

2021-10-14T16:49

2021-10-14T18:04

москва

мгу имени м. в. ломоносова

происшествия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Студент МГУ насмерть разбился, выпав из окна общежития на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение студента с высоты — предварительно, с 14-го этажа", — сказал собеседник агентства. По его словам, личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.Речь идет о Доме аспиранта и стажера на улице Шверника, 19.

https://ria.ru/20211011/zapiska-1754017104.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мгу имени м. в. ломоносова, происшествия