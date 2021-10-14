https://ria.ru/20211014/mgu-1754599252.html
Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития
Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития - РИА Новости, 14.10.2021
Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития
Студент МГУ насмерть разбился, выпав из окна общежития на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:49
2021-10-14T16:49
2021-10-14T18:04
москва
мгу имени м. в. ломоносова
происшествия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Студент МГУ насмерть разбился, выпав из окна общежития на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение студента с высоты — предварительно, с 14-го этажа", — сказал собеседник агентства. По его словам, личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.Речь идет о Доме аспиранта и стажера на улице Шверника, 19.
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москва, мгу имени м. в. ломоносова, происшествия
16:49 14.10.2021 (обновлено: 18:04 14.10.2021)
Студент МГУ погиб, выпав с 14-го этажа общежития
Студент МГУ выпал из окна 14-го этажа общежития на юго-западе Москвы