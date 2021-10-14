https://ria.ru/20211014/metro-1754528568.html

В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер

В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер - РИА Новости, 14.10.2021

В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер

Более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября, проверки соблюдения мер усилят, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:14

2021-10-14T12:14

2021-10-14T12:23

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября, проверки соблюдения мер усилят, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."С начала октября контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили более 20 тысяч нарушений соблюдения антиковидных мер в Московском транспорте. Контролеры проводят контроль за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Учитывая неблагоприятную и нестабильную эпидемиологическую ситуацию, необходимо придерживаться рекомендаций санитарных врачей и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе транспорте", - сообщил Султанов.Он подчеркнул, что ношение масок во время всей поездки является необходимым для сохранения высокого уровня безопасности и предотвращения распространения вируса."На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%", - сообщил Султанов.Он отметил, что мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.Согласно данным ГКУ "Организатор перевозок", почти 400 контролеров ежедневно осуществляют постоянный контроль за соблюдением масочного режима на маршрутах наземного транспорта и московского метрополитена.

https://ria.ru/20210625/maski-1738596828.html

https://ria.ru/20210610/narusheniya-1736410400.html

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