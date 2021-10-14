https://ria.ru/20211014/metro-1754528568.html
В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер
В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер - РИА Новости, 14.10.2021
В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер
Более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября, проверки соблюдения мер усилят, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:14
2021-10-14T12:14
2021-10-14T12:23
распространение коронавируса
москва
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753714646_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_989e69c9fa8dd4aad9bb54c1da5419c3.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября, проверки соблюдения мер усилят, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."С начала октября контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили более 20 тысяч нарушений соблюдения антиковидных мер в Московском транспорте. Контролеры проводят контроль за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Учитывая неблагоприятную и нестабильную эпидемиологическую ситуацию, необходимо придерживаться рекомендаций санитарных врачей и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе транспорте", - сообщил Султанов.Он подчеркнул, что ношение масок во время всей поездки является необходимым для сохранения высокого уровня безопасности и предотвращения распространения вируса."На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%", - сообщил Султанов.Он отметил, что мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.Согласно данным ГКУ "Организатор перевозок", почти 400 контролеров ежедневно осуществляют постоянный контроль за соблюдением масочного режима на маршрутах наземного транспорта и московского метрополитена.
https://ria.ru/20210625/maski-1738596828.html
https://ria.ru/20210610/narusheniya-1736410400.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753714646_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_72e2b7b16ba4e07d55a9676339a2c7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:14 14.10.2021 (обновлено: 12:23 14.10.2021)
В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер
В московском метро на 50 процентов усилят проверки нарушений антикоронавирусных мер
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы
с начала октября, проверки соблюдения мер усилят, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"С начала октября контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили более 20 тысяч нарушений соблюдения антиковидных мер в Московском транспорте. Контролеры проводят контроль за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Учитывая неблагоприятную и нестабильную эпидемиологическую ситуацию, необходимо придерживаться рекомендаций санитарных врачей и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе транспорте", - сообщил Султанов.
Он подчеркнул, что ношение масок во время всей поездки является необходимым для сохранения высокого уровня безопасности и предотвращения распространения вируса.
"На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%", - сообщил Султанов.
Он отметил, что мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.
Согласно данным ГКУ "Организатор перевозок", почти 400 контролеров ежедневно осуществляют постоянный контроль за соблюдением масочного режима на маршрутах наземного транспорта и московского метрополитена.