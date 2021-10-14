Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/metro-1754528568.html
В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер
В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер - РИА Новости, 14.10.2021
В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер
Более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября, проверки соблюдения мер усилят, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:14
2021-10-14T12:23
распространение коронавируса
москва
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753714646_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_989e69c9fa8dd4aad9bb54c1da5419c3.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября, проверки соблюдения мер усилят, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."С начала октября контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили более 20 тысяч нарушений соблюдения антиковидных мер в Московском транспорте. Контролеры проводят контроль за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Учитывая неблагоприятную и нестабильную эпидемиологическую ситуацию, необходимо придерживаться рекомендаций санитарных врачей и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе транспорте", - сообщил Султанов.Он подчеркнул, что ношение масок во время всей поездки является необходимым для сохранения высокого уровня безопасности и предотвращения распространения вируса."На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%", - сообщил Султанов.Он отметил, что мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.Согласно данным ГКУ "Организатор перевозок", почти 400 контролеров ежедневно осуществляют постоянный контроль за соблюдением масочного режима на маршрутах наземного транспорта и московского метрополитена.
https://ria.ru/20210625/maski-1738596828.html
https://ria.ru/20210610/narusheniya-1736410400.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753714646_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_72e2b7b16ba4e07d55a9676339a2c7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:14 14.10.2021 (обновлено: 12:23 14.10.2021)
 
В московском метро усилят проверки нарушений антиковидных мер

В московском метро на 50 процентов усилят проверки нарушений антикоронавирусных мер

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов Московского метро в депо "Красная Пресня"
Сотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов Московского метро в депо Красная Пресня - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч нарушений COVID-мер выявили в транспорте Москвы с начала октября, проверки соблюдения мер усилят, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"С начала октября контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили более 20 тысяч нарушений соблюдения антиковидных мер в Московском транспорте. Контролеры проводят контроль за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Учитывая неблагоприятную и нестабильную эпидемиологическую ситуацию, необходимо придерживаться рекомендаций санитарных врачей и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе транспорте", - сообщил Султанов.
Пожилой мужчина в медицинской маске выходит из вестибюля станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 14:05Распространение коронавируса
Попова заявила, что нужно продолжать соблюдать масочный режим
Он подчеркнул, что ношение масок во время всей поездки является необходимым для сохранения высокого уровня безопасности и предотвращения распространения вируса.
"На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%", - сообщил Султанов.
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 10:31Распространение коронавируса
В московском транспорте выявили 450 тысяч нарушений масочного режима
Он отметил, что мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.
Согласно данным ГКУ "Организатор перевозок", почти 400 контролеров ежедневно осуществляют постоянный контроль за соблюдением масочного режима на маршрутах наземного транспорта и московского метрополитена.
 
Распространение коронавирусаМоскваОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Лента новостейМолния