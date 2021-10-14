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Один из фигурантов дела об избиении в московском метро обжаловал арест
Один из фигурантов дела об избиении в московском метро обжаловал арест - РИА Новости, 14.10.2021
Один из фигурантов дела об избиении в московском метро обжаловал арест
Один из обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, обжаловал решение суда о своем аресте, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:36
2021-10-14T11:36
происшествия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, обжаловал решение суда о своем аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Зоя Кравцова."В суд поступила жалоба на арест Гасана Залибекова", - сказала она, отметив, что дата ее рассмотрения пока не назначена.В жалобе адвокат просит изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.Жалобы на арест еще двух фигурантов, Магамаали Ханмагомедова и Ибрагима Мусалаева, в суд не поступали.По данным следствия, 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.Всем троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.
https://ria.ru/20211014/sud-1754517382.html
https://ria.ru/20211011/izbienie-1754025274.html
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происшествия, избиение пассажира в московском метро
11:36 14.10.2021
 
Один из фигурантов дела об избиении в московском метро обжаловал арест

Один из фигурантов дела об избиении в московском метро Гасан Залибеков обжаловал арест

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, обжаловал решение суда о своем аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Зоя Кравцова.
"В суд поступила жалоба на арест Гасана Залибекова", - сказала она, отметив, что дата ее рассмотрения пока не назначена.
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Сибиряк женился на пенсионерке, которую судили за избиение его топором
В жалобе адвокат просит изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
Жалобы на арест еще двух фигурантов, Магамаали Ханмагомедова и Ибрагима Мусалаева, в суд не поступали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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По данным следствия, 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.
Всем троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.
 
ПроисшествияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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