https://ria.ru/20211014/metro-1754519029.html

Один из фигурантов дела об избиении в московском метро обжаловал арест

Один из фигурантов дела об избиении в московском метро обжаловал арест - РИА Новости, 14.10.2021

Один из фигурантов дела об избиении в московском метро обжаловал арест

Один из обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, обжаловал решение суда о своем аресте, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:36

2021-10-14T11:36

2021-10-14T11:36

происшествия

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, обжаловал решение суда о своем аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Зоя Кравцова."В суд поступила жалоба на арест Гасана Залибекова", - сказала она, отметив, что дата ее рассмотрения пока не назначена.В жалобе адвокат просит изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.Жалобы на арест еще двух фигурантов, Магамаали Ханмагомедова и Ибрагима Мусалаева, в суд не поступали.По данным следствия, 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.Всем троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

https://ria.ru/20211014/sud-1754517382.html

https://ria.ru/20211011/izbienie-1754025274.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, избиение пассажира в московском метро