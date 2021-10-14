https://ria.ru/20211014/merkel-1754540827.html

Немецкий таблоид назвал Меркель "холодной как лед"

Немецкий таблоид назвал Меркель "холодной как лед" - РИА Новости, 14.10.2021

Немецкий таблоид назвал Меркель "холодной как лед"

Немецкий таблоид Bild обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в бездействии в отношении роста цен на газ и электричество, назвав ее "холодной как лёд". РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:02

2021-10-14T13:02

2021-10-14T13:02

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германия

ангела меркель

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bild

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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Немецкий таблоид Bild обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в бездействии в отношении роста цен на газ и электричество, назвав ее "холодной как лёд"."Цены на топливо, электроэнергию и газ достигли рекордного уровня! И что делает Ангела Меркель? Полностью игнорирует ситуацию", - сообщает издание.Как отмечает Bild, министерство экономики ФРГ тоже не видит необходимости в принятии мер, несмотря на то, что некоторые поставщики газа уже обанкротились, а другие, например, концерн E.ON, не обслуживают новых клиентов.Таблоид пишет, что экономические ассоциации Германии и защитники прав потребителей едины в мнении, что правительство должно немедленно действовать.Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON ранее приостановил заключение новых контрактов с розничными клиентами на фоне высоких цен на газ. Представитель минэнерго ФРГ Беате Барон заявила, что безопасность энергоснабжения Германии остается высокой, а заполнение газохранилищ находится на уровне 75%. Она отметила, что министерство не видит дефицита снабжения и что власти отслеживают ситуацию на рынке.

https://ria.ru/20211001/rolik-1752665995.html

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в мире, германия, ангела меркель, e.on , bild