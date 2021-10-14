https://ria.ru/20211014/memorial-1754657734.html

В центре "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали

В центре "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали - РИА Новости, 14.10.2021

В центре "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали

Представители правозащитного центра "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали во время совместного с Польским культурным центром показа фильма... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:20

2021-10-14T23:20

2021-10-14T23:29

москва

происшествия

правозащитный центр "мемориал"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19447/43/194474380_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_4dc662ee4e64e97d3a1749bd2be6737e.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Представители правозащитного центра "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали во время совместного с Польским культурным центром показа фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс".Согласно сообщению "Мемориала"* в Instagram, во время просмотра в центр "ввалилось человек 30-35". Представители центра вызвали полицию, которая приехала через 15 минут, говорится в посте.Там уточняется, что трех ворвавшихся и трех представителей "Мемориала"* увезли в ОВД по Тверскому району.В сообщении утверждается, что пока из центра "никого не выпускают: ни сотрудников, ни гостей". Правоохранительные органы ведут опрос, снимают записи с камер видеонаблюдения, говорится в сообщении.* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20211001/memorial-1752688726.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, правозащитный центр "мемориал", россия