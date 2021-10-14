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В центре "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали
В центре "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали - РИА Новости, 14.10.2021
В центре "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали
Представители правозащитного центра "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали во время совместного с Польским культурным центром показа фильма... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:20
2021-10-14T23:20
2021-10-14T23:29
москва
происшествия
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Представители правозащитного центра "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали во время совместного с Польским культурным центром показа фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс".Согласно сообщению "Мемориала"* в Instagram, во время просмотра в центр "ввалилось человек 30-35". Представители центра вызвали полицию, которая приехала через 15 минут, говорится в посте.Там уточняется, что трех ворвавшихся и трех представителей "Мемориала"* увезли в ОВД по Тверскому району.В сообщении утверждается, что пока из центра "никого не выпускают: ни сотрудников, ни гостей". Правоохранительные органы ведут опрос, снимают записи с камер видеонаблюдения, говорится в сообщении.* Организация, выполняющая функции иноагента
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москва, происшествия, правозащитный центр "мемориал", россия
23:20 14.10.2021 (обновлено: 23:29 14.10.2021)
В центре "Мемориал"* сообщили, что на их офис в Москве напали
В московском офисе "Мемориал"* неизвестные сорвали показ фильма "Гарет Джонс"