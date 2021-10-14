https://ria.ru/20211014/meditsina-1754512755.html

Мурашко предложил уходившим на самоизоляцию медикам выйти на работу

Мурашко предложил уходившим на самоизоляцию медикам выйти на работу - РИА Новости, 14.10.2021

Мурашко предложил уходившим на самоизоляцию медикам выйти на работу

Пожилых медиков просят вернуться на работу из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:09

2021-10-14T11:09

2021-10-14T15:50

общество

госдума рф

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg

МОСКВА. 14 окт — РИА Новости. Пожилых медиков просят вернуться на работу из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения.Глава Минздрава подчеркнул, что его призыв обращен к привитым: сегодня провакцинированы 42% людей старше 60 лет.Глава профсоюза медицинских работников, председатель общественного совета Минздрава Анатолий Домников поддержал предложение Мурашко.По его словам, в начале пандемии, когда пожилые доктора попадали в группу риска, многие из них решили уйти на покой. Но сейчас ситуация изменилась: уже есть пять вакцин и различные варианты защиты."Конечно, какая-то часть из них может вернуться, и я знаю, что точно есть желание у многих вернуться. Поэтому я считаю, что вполне нормальная, уместная инициатива, и, конечно, мы должны обратиться к нашим опытным коллегам, чтобы они и защитили себя, во-первых, и вернулись в профессию", — сказал Домников.Он пояснил, что дефицит врачебных кадров все еще сохраняется и эту проблему нужно решать разными способами.В России наблюдается новый всплеск заболеваемости, смертность от COVID-19 обновляет максимумы, количество выявляемых случаев в сутки приближается к исторически пиковым значениям.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи летальности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/koronavirus-1754224617.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, михаил мурашко, россия