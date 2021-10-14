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Мурашко предложил уходившим на самоизоляцию медикам выйти на работу
Мурашко предложил уходившим на самоизоляцию медикам выйти на работу - РИА Новости, 14.10.2021
Мурашко предложил уходившим на самоизоляцию медикам выйти на работу
Пожилых медиков просят вернуться на работу из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:09
2021-10-14T15:50
общество
госдума рф
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА. 14 окт — РИА Новости. Пожилых медиков просят вернуться на работу из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения.Глава Минздрава подчеркнул, что его призыв обращен к привитым: сегодня провакцинированы 42% людей старше 60 лет.Глава профсоюза медицинских работников, председатель общественного совета Минздрава Анатолий Домников поддержал предложение Мурашко.По его словам, в начале пандемии, когда пожилые доктора попадали в группу риска, многие из них решили уйти на покой. Но сейчас ситуация изменилась: уже есть пять вакцин и различные варианты защиты."Конечно, какая-то часть из них может вернуться, и я знаю, что точно есть желание у многих вернуться. Поэтому я считаю, что вполне нормальная, уместная инициатива, и, конечно, мы должны обратиться к нашим опытным коллегам, чтобы они и защитили себя, во-первых, и вернулись в профессию", — сказал Домников.Он пояснил, что дефицит врачебных кадров все еще сохраняется и эту проблему нужно решать разными способами.В России наблюдается новый всплеск заболеваемости, смертность от COVID-19 обновляет максимумы, количество выявляемых случаев в сутки приближается к исторически пиковым значениям.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи летальности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
11:09 14.10.2021 (обновлено: 15:50 14.10.2021)
 
Мурашко предложил уходившим на самоизоляцию медикам выйти на работу

Мурашко предложил медикам старших возрастов, ушедшим на самоизоляцию, вернуться к работе

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА. 14 окт — РИА Новости. Пожилых медиков просят вернуться на работу из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения.

"Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина", — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Глава Минздрава подчеркнул, что его призыв обращен к привитым: сегодня провакцинированы 42% людей старше 60 лет.
Глава профсоюза медицинских работников, председатель общественного совета Минздрава Анатолий Домников поддержал предложение Мурашко.
По его словам, в начале пандемии, когда пожилые доктора попадали в группу риска, многие из них решили уйти на покой. Но сейчас ситуация изменилась: уже есть пять вакцин и различные варианты защиты.
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"Конечно, какая-то часть из них может вернуться, и я знаю, что точно есть желание у многих вернуться. Поэтому я считаю, что вполне нормальная, уместная инициатива, и, конечно, мы должны обратиться к нашим опытным коллегам, чтобы они и защитили себя, во-первых, и вернулись в профессию", — сказал Домников.
Он пояснил, что дефицит врачебных кадров все еще сохраняется и эту проблему нужно решать разными способами.

В России наблюдается новый всплеск заболеваемости, смертность от COVID-19 обновляет максимумы, количество выявляемых случаев в сутки приближается к исторически пиковым значениям.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи летальности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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