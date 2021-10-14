https://ria.ru/20211014/matvienko-1754548610.html
Матвиенко призвала бороться с семейным насилием "всем миром"
Матвиенко призвала бороться с семейным насилием "всем миром" - РИА Новости, 14.10.2021
Матвиенко призвала бороться с семейным насилием "всем миром"
Для решения проблемы семейно-бытового насилия необходимы совместные усилия власти и гражданского общества, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:29
2021-10-14T13:29
2021-10-14T13:29
общество
оон
совет федерации рф
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Для решения проблемы семейно-бытового насилия необходимы совместные усилия власти и гражданского общества, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Успешно бороться с этими вызовами можно только коллективно, как говорится, "всем миром", объединяя усилия органов власти, гражданского общества, деловых и научных кругов", - сказала она на сессии Евразийского Женского форума.По словам спикера, эксперты и международные организации, включая ООН, указывают и на ряд других гуманитарных угроз, обострившихся в последнее время. Это, в том числе, дефицит продовольствия и голод в ряде регионов мира, падение доходов людей и рост числа безработных, особенно среди женщин и молодых людей, и эти проблемы также необходимо решать сообща, убеждена Матвиенко."Вопиющим и нетерпимым становится сохранение на карте мира точек, где женщины по-прежнему угнетены, беззащитны, лишены элементарных человеческих прав", - заявила она.
https://ria.ru/20211014/nasilie-1754515634.html
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общество, оон, совет федерации рф, валентина матвиенко
Матвиенко призвала бороться с семейным насилием "всем миром"
Матвиенко призвала власть и общество объединить усилия для борьбы с семейным насилием