Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/matvienko-1754548610.html
Матвиенко призвала бороться с семейным насилием "всем миром"
Матвиенко призвала бороться с семейным насилием "всем миром" - РИА Новости, 14.10.2021
Матвиенко призвала бороться с семейным насилием "всем миром"
Для решения проблемы семейно-бытового насилия необходимы совместные усилия власти и гражданского общества, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:29
2021-10-14T13:29
общество
оон
совет федерации рф
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Для решения проблемы семейно-бытового насилия необходимы совместные усилия власти и гражданского общества, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Успешно бороться с этими вызовами можно только коллективно, как говорится, "всем миром", объединяя усилия органов власти, гражданского общества, деловых и научных кругов", - сказала она на сессии Евразийского Женского форума.По словам спикера, эксперты и международные организации, включая ООН, указывают и на ряд других гуманитарных угроз, обострившихся в последнее время. Это, в том числе, дефицит продовольствия и голод в ряде регионов мира, падение доходов людей и рост числа безработных, особенно среди женщин и молодых людей, и эти проблемы также необходимо решать сообща, убеждена Матвиенко."Вопиющим и нетерпимым становится сохранение на карте мира точек, где женщины по-прежнему угнетены, беззащитны, лишены элементарных человеческих прав", - заявила она.
https://ria.ru/20211014/nasilie-1754515634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, оон, совет федерации рф, валентина матвиенко
13:29 14.10.2021
 
Матвиенко призвала бороться с семейным насилием "всем миром"

Матвиенко призвала власть и общество объединить усилия для борьбы с семейным насилием

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Для решения проблемы семейно-бытового насилия необходимы совместные усилия власти и гражданского общества, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Успешно бороться с этими вызовами можно только коллективно, как говорится, "всем миром", объединяя усилия органов власти, гражданского общества, деловых и научных кругов", - сказала она на сессии Евразийского Женского форума.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 11:23
Москалькова заявила о постоянных жалобах на насилие в колониях
По словам спикера, эксперты и международные организации, включая ООН, указывают и на ряд других гуманитарных угроз, обострившихся в последнее время. Это, в том числе, дефицит продовольствия и голод в ряде регионов мира, падение доходов людей и рост числа безработных, особенно среди женщин и молодых людей, и эти проблемы также необходимо решать сообща, убеждена Матвиенко.
"Вопиющим и нетерпимым становится сохранение на карте мира точек, где женщины по-прежнему угнетены, беззащитны, лишены элементарных человеческих прав", - заявила она.
 
ОбществоООНСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Лента новостейМолния