https://ria.ru/20211014/matkapital-1754634398.html

Размер материнского капитала скорректируют с учетом фактической инфляции

Размер материнского капитала скорректируют с учетом фактической инфляции - РИА Новости, 14.10.2021

Размер материнского капитала скорректируют с учетом фактической инфляции

Индексацию материнского капитала на следующий год пересмотрят с учетом фактической инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:27

2021-10-14T19:27

2021-10-14T20:53

россия

экономика

инфляция

владимир путин

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

материнский капитал

антон котяков

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Индексацию материнского капитала на следующий год пересмотрят с учетом фактической инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков.С таким предложением ранее на встрече с депутатами Госдумы нового созыва предложил выступил президент России Владимир Путин. До этого она рассчитывалась на основе прогнозируемого роста цен."В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", — рассказал министр в кулуарах Евразийского женского форума.Котяков отметил, что в понедельник состоится встреча с комитетом Госдумы по трудовой и социальной политике, где планируется обсудить с депутатами график формирования проекта об изменениях изменений в закон о материнском капитале. Он выразил надежду, что такую работу можно будет сделать в кратчайшие сроки.Министр уточнил, что данные по фактической инфляции будут у министерства в последних числах декабря.

https://realty.ria.ru/20210930/matkapital-1752434796.html

https://ria.ru/20211001/vyplata-1752593474.html

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россия, экономика, инфляция, владимир путин, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, антон котяков