https://ria.ru/20211014/manturov-1754655371.html

Россия готова организовать поставки "зеленого" водорода в Финляндию

Россия готова организовать поставки "зеленого" водорода в Финляндию - РИА Новости, 14.10.2021

Россия готова организовать поставки "зеленого" водорода в Финляндию

Россия в течение двух лет готова организовать поставки "зеленого" водорода в Финляндию, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:40

2021-10-14T22:40

2021-10-14T22:40

экономика

финляндия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия в течение двух лет готова организовать поставки "зеленого" водорода в Финляндию, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Министр провел заседание российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На нем обсуждалось сотрудничество двух стран в экономике, промышленности, энергетике и транспорте."Еще одним перспективным направлением считаю развитие водородной энергетики… Наши компании в течение двух лет на базе своих площадок в Карелии готовы организовать производство и поставки "зеленого" водорода в Финляндию", - заявил Мантуров через свою пресс-службу.По его словам, Россия имеет целый ряд наработок по безуглеродным технологиям в промышленности, переходу на экологически чистый транспорт - электрический и водородный. Минпромторг рассчитывает, что серийное производство коммерческого транспорта, работающего на водороде, начнется уже в 2023 году. Кроме того, российские металлургические компании ТМК и "Северсталь" готовы поставлять трубы для производства водорода.Правительство России в августе утвердило концепцию развития водородной энергетики, из которой следует, что потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок в 2035 году могут составить до 12 миллионов тонн, а в 2050 году - до 50 миллионов тонн.Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого углеродного следа. Наиболее "чистым" водородом считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород - из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Бирюзовый" водород получают в результате пиролиза метана. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

https://ria.ru/20211007/neuyazvimost-1753455646.html

https://ria.ru/20211013/energiya-1754409710.html

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экономика, финляндия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия