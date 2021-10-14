https://ria.ru/20211014/lnr-1754657841.html

В отчете ОБСЕ не отражен захват украинскими силовиками наблюдателя ЛНР

В отчете ОБСЕ не отражен захват украинскими силовиками наблюдателя ЛНР - РИА Новости, 14.10.2021

В отчете ОБСЕ не отражен захват украинскими силовиками наблюдателя ЛНР

В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 14 октября не отражен инцидент с задержанием украинскими силовиками офицера... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:25

2021-10-14T23:25

2021-10-14T23:30

в мире

украина

обсе

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eb7d18e7d0d2cf5acc202d03610afcb.jpg

ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 14 октября не отражен инцидент с задержанием украинскими силовиками офицера представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке разведения сил и средств у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе похищенного представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ в бездействии в вопросе его освобождения."Тринадцатого октября, патрулируя рядом с блокпостом вооруженных формирований (блокпост ЛНР – ред.) южнее участка разведения в районе Золотого, наблюдатели видели 10 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") - (офицеры представительства ЛНР в СЦКК – ред.). Вскоре после этого команда СММ видела, как семеро из них с минными щупами прошли вглубь участка разведения по автодороге Т1316 до места приблизительно в 350 метрах к северу от его южного края, при этом четверо затем вернулись", - говорится в отчете миссии.Согласно тексту документа, вскоре после этого наблюдатели видели, что на участок разведения заехал микроавтобус с восемью работниками, семь из которых ушли вглубь участка с бензокосами."Позднее в тот же день наблюдатели отметили, что растительность по обе стороны от автодороги Т1316 между южным краем участка разведения и местом примерно в 340 метрах к северу от его южного края была удалена", - говорится в отчете.О факте задержания украинскими силовиками во время данных работ офицера представительства ЛНР в СЦКК в отчете упоминаний нет.

https://ria.ru/20211014/lnr-1754640038.html

https://ria.ru/20211014/lnr-1754632830.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр