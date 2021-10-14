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Чем опасна опавшая листва
Врач рассказал, чем опасна последняя опавшая листва - РИА Новости, 14.10.2021
Чем опасна опавшая листва
Опавшие листья, которые долго лежат на земле, могут причинить вред здоровью человека, предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В интервью радио... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:08
2021-10-14T02:08
общество
здоровье - общество
аллергия
владимир болибок
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Опавшие листья, которые долго лежат на земле, могут причинить вред здоровью человека, предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В интервью радио Sputnik он рассказал, кому в первую очередь стоит проявлять осторожность.Любоваться осенними пейзажами в городских парках или в сельской местности не всегда безопасно. "Ковер" из красочной, но гниющей листвы может вызвать аллергическую реакцию или привести к инфекционному заболеванию дыхательных путей, отметил врач. По его словам, больше всего рискуют пострадать люди с аллергией на плесень.Аллергическая реакция на те или иные вещества предопределяется генетически, это относится и к спорам плесени. Однако эти споры опасны не только для аллергиков: они могут спровоцировать развитие инфекционных процессов у любого человека."Это будет больше инфекционный фактор: в случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей", – предостерег Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.Как правило, такая инфекция проявляется в виде кашля, добавил аллерголог.
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общество, здоровье - общество, аллергия, владимир болибок
02:08 14.10.2021
 
Врач рассказал, чем опасна последняя опавшая листва

Иммунолог Болибок предупредил об опасности опавшей листвы для аллергиков

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Опавшие листья, которые долго лежат на земле, могут причинить вред здоровью человека, предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В интервью радио Sputnik он рассказал, кому в первую очередь стоит проявлять осторожность.
Любоваться осенними пейзажами в городских парках или в сельской местности не всегда безопасно. "Ковер" из красочной, но гниющей листвы может вызвать аллергическую реакцию или привести к инфекционному заболеванию дыхательных путей, отметил врач. По его словам, больше всего рискуют пострадать люди с аллергией на плесень.
"Споры плесневых грибов – это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют", – объяснил Владимир Болибок.
Аллергическая реакция на те или иные вещества предопределяется генетически, это относится и к спорам плесени. Однако эти споры опасны не только для аллергиков: они могут спровоцировать развитие инфекционных процессов у любого человека.
"Это будет больше инфекционный фактор: в случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей", – предостерег Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
Как правило, такая инфекция проявляется в виде кашля, добавил аллерголог.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАллергияВладимир Болибок
 
 
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