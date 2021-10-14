https://ria.ru/20211014/listva-1754479136.html

Чем опасна опавшая листва

Врач рассказал, чем опасна последняя опавшая листва - РИА Новости, 14.10.2021

Чем опасна опавшая листва

Опавшие листья, которые долго лежат на земле, могут причинить вред здоровью человека, предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В интервью радио... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:08

2021-10-14T02:08

2021-10-14T02:08

общество

здоровье - общество

аллергия

владимир болибок

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Опавшие листья, которые долго лежат на земле, могут причинить вред здоровью человека, предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В интервью радио Sputnik он рассказал, кому в первую очередь стоит проявлять осторожность.Любоваться осенними пейзажами в городских парках или в сельской местности не всегда безопасно. "Ковер" из красочной, но гниющей листвы может вызвать аллергическую реакцию или привести к инфекционному заболеванию дыхательных путей, отметил врач. По его словам, больше всего рискуют пострадать люди с аллергией на плесень.Аллергическая реакция на те или иные вещества предопределяется генетически, это относится и к спорам плесени. Однако эти споры опасны не только для аллергиков: они могут спровоцировать развитие инфекционных процессов у любого человека."Это будет больше инфекционный фактор: в случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей", – предостерег Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.Как правило, такая инфекция проявляется в виде кашля, добавил аллерголог.

https://ria.ru/20210920/allergiya-1751039155.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, аллергия, владимир болибок