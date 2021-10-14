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Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки
Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки - РИА Новости, 14.10.2021
Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки
Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой и поздравил с днем рождения. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:56
2021-10-14T13:56
2021-10-14T14:34
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой и поздравил с днем рождения.Звонок организовал фонд помощи хосписам "Вера" по просьбе брата девушки."Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето", — рассказывал он.Анастасия — давняя поклонница коллектива 30 Seconds to Mars, где поет Лето. Она неоднократно была на их концертах, и для нее звонок артиста стал настоящим сюрпризом.Лето в десятиминутной беседе рассказал девушке о своей любви к русской кухне и культуре, поинтересовался ситуацией с коронавирусом в стране и попросил обнять семью за него. В свою очередь, Анастасия рассказала о самочувствии и поблагодарила за поддержку.
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общество, джаред лето, 30 seconds to mars, россия, новости культуры
13:56 14.10.2021 (обновлено: 14:34 14.10.2021)
Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки
Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки