Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211014/leto-1754555311.html
Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки
Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки - РИА Новости, 14.10.2021
Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки
Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой и поздравил с днем рождения. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:56
2021-10-14T14:34
хорошие новости
общество
джаред лето
30 seconds to mars
россия
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582281468_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_3f8519fc631fc86bba0c81b2bad3cb4b.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой и поздравил с днем рождения.Звонок организовал фонд помощи хосписам "Вера" по просьбе брата девушки."Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето", — рассказывал он.Анастасия — давняя поклонница коллектива 30 Seconds to Mars, где поет Лето. Она неоднократно была на их концертах, и для нее звонок артиста стал настоящим сюрпризом.Лето в десятиминутной беседе рассказал девушке о своей любви к русской кухне и культуре, поинтересовался ситуацией с коронавирусом в стране и попросил обнять семью за него. В свою очередь, Анастасия рассказала о самочувствии и поблагодарила за поддержку.
https://ria.ru/20200521/1571805262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582281468_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_817bb123df188d32294eba3e416e5019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, джаред лето, 30 seconds to mars, россия, новости культуры
13:56 14.10.2021 (обновлено: 14:34 14.10.2021)
 
Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки

Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки

© AP Photo / Jordan StraussСолист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой и поздравил с днем рождения.
Звонок организовал фонд помощи хосписам "Вера" по просьбе брата девушки.
"Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето", — рассказывал он.
Анастасия — давняя поклонница коллектива 30 Seconds to Mars, где поет Лето. Она неоднократно была на их концертах, и для нее звонок артиста стал настоящим сюрпризом.
Лето в десятиминутной беседе рассказал девушке о своей любви к русской кухне и культуре, поинтересовался ситуацией с коронавирусом в стране и попросил обнять семью за него. В свою очередь, Анастасия рассказала о самочувствии и поблагодарила за поддержку.
Скриншот видео из Instagram Джареда Лето
21 мая 2020, 21:06Культура
Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России
 
Хорошие новостиОбществоДжаред Лето30 Seconds to MarsРоссияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Лента новостейМолния