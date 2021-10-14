https://ria.ru/20211014/leto-1754555311.html

Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки

Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки - РИА Новости, 14.10.2021

Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки

Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой и поздравил с днем рождения. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:56

2021-10-14T13:56

2021-10-14T14:34

хорошие новости

общество

джаред лето

30 seconds to mars

россия

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582281468_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_3f8519fc631fc86bba0c81b2bad3cb4b.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой и поздравил с днем рождения.Звонок организовал фонд помощи хосписам "Вера" по просьбе брата девушки."Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето", — рассказывал он.Анастасия — давняя поклонница коллектива 30 Seconds to Mars, где поет Лето. Она неоднократно была на их концертах, и для нее звонок артиста стал настоящим сюрпризом.Лето в десятиминутной беседе рассказал девушке о своей любви к русской кухне и культуре, поинтересовался ситуацией с коронавирусом в стране и попросил обнять семью за него. В свою очередь, Анастасия рассказала о самочувствии и поблагодарила за поддержку.

https://ria.ru/20200521/1571805262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, джаред лето, 30 seconds to mars, россия, новости культуры