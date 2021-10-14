https://ria.ru/20211014/lavrov-1754519235.html
Лавров рассказал о перспективах "нормандского формата"
Лавров рассказал о перспективах "нормандского формата" - РИА Новости, 14.10.2021
Лавров рассказал о перспективах "нормандского формата"
Дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения минских соглашений Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:36
2021-10-14T11:36
2021-10-14T11:52
в мире
украина
германия
франция
владимир путин
ангела меркель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МИНСК, 14 октября - РИА Новости. Дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения минских соглашений Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров .“Что касается дальнейших перспектив нормандского формата, то в разговоре президента Путина с лидерами Франции и Германии, с Макроном и Меркель, обсуждалась по их инициативе целесообразность возобновления этой работы, и в итоге было подчеркнуто нашим президентом, что прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего... Он привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего, из того, что там обязался сделать ”, - заявил Лавров журналистам.“Меня, конечно, немного удивило, что западные коллеги с такой напористостью продвигают возобновление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений”, - добавил он.
https://ria.ru/20211011/putin-1754098888.html
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в мире, украина, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, эммануэль макрон, "нормандская четверка", россия
11:36 14.10.2021 (обновлено: 11:52 14.10.2021)
Лавров рассказал о перспективах "нормандского формата"
Лавров: перспективы "нормандского формата" зависят от выполнения Минских соглашений Киевом