https://ria.ru/20211014/kuban-1754653752.html

Кубань сдала более 70 процентов соцобъектов, запланированных по нацпроектам

Кубань сдала более 70 процентов соцобъектов, запланированных по нацпроектам - РИА Новости, 14.10.2021

Кубань сдала более 70 процентов соцобъектов, запланированных по нацпроектам

Краснодарский край сдал более 70% социально-значимых объектов, запланированных в рамках нацпроектов на 2021 год, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:17

2021-10-14T22:17

2021-10-14T22:17

краснодарский край

экономика

кореновск

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Краснодарский край сдал более 70% социально-значимых объектов, запланированных в рамках нацпроектов на 2021 год, сообщает администрация региона."Еще в начале года финансирование национальных проектов составляло порядка 40 миллиардов рублей. Регион набрал высокий темп в реализации нацпроектов, это получило положительную оценку на федеральном уровне и позволило привлечь дополнительные средства. По состоянию на 1 сентября объем финансирования нацпроектов в крае на 2021 год превысил 50 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова замгубернатора Александра Руппеля.Уточняется, что с начала текущего года освоено уже более 27 миллиардов рублей – на 4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. "Порядка 500 социально-значимых объектов сданы – это более 70% от запланированных показателей. В рамках реализации нацпроектов в крае построили один детский сад, открыли две школы в Краснодаре, одну в Кореновске и блок начальной школы в Сочи. Также отремонтировали 128 участков дорог, благоустроили 106 общественных и 15 дворовых территорий", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что до конца года предстоит завершить строительство крупных социально значимых объектов, принять оборудование. В этой связи основная часть расчетов с поставщиками и подрядчиками придется на последние месяцы года."По итогам 2020 года общий объем финансирования нацпроектов в крае составил 49 миллиардов рублей, и все запланированные результаты были достигнуты", - уточнила глава департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих.В рамках нацпроектов в Краснодарском крае реализуется 43 региональных проекта. Наибольшее финансирование получили проекты "Демография" – 15,1 миллиарда рублей, "Здравоохранение" – 14,6 миллиарда рублей, "Безопасные качественные дороги" – 9,2 миллиарда рублей, "Жилье и городская среда" – 6,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html

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экономика, кореновск, краснодарский край, россия