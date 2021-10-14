https://ria.ru/20211014/kuba-1754577720.html

Куба с 15 ноября отменит ПЦР-тест для туристов

Куба с 15 ноября отменит ПЦР-тест для туристов - РИА Новости, 14.10.2021

Куба с 15 ноября отменит ПЦР-тест для туристов

С 15 ноября для прибывающих на Кубу туристов не обязательно предъявление теста ПЦР, будет достаточно сертификата о вакцинации, так как к этому моменту 90%... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:19

2021-10-14T15:19

2021-10-14T15:19

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МИНСК, 14 окт - РИА Новости. С 15 ноября для прибывающих на Кубу туристов не обязательно предъявление теста ПЦР, будет достаточно сертификата о вакцинации, так как к этому моменту 90% населения страны уже будет вакцинировано, заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес."С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться, а также будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров. У пассажиров не будут требовать предъявления теста ПЦР, признается сертификат о вакцинации", - сказал он, выступая онлайн на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Он добавил, что на Кубе готовы создать благоприятные и привлекательные условия для туристов, а для этого необходимо активизировать продвижение Кубы как туристического направления.

https://ria.ru/20210910/kuba-1749476540.html

куба

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вакцинация, куба, новости - туризм, коронавирус covid-19