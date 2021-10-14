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Аксенов объявил выговор двум мэрам городов Крыма
Аксенов объявил выговор двум мэрам городов Крыма - РИА Новости, 14.10.2021
Аксенов объявил выговор двум мэрам городов Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговоры мэру Бахчисарая Дмитрию Скобликову и мэру Евпатории Роману Тихончуку. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:06
2021-10-14T17:40
общество
евпатория
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговоры мэру Бахчисарая Дмитрию Скобликову и мэру Евпатории Роману Тихончуку."Бахчисарай можно пешком обойти. Не должно быть никаких проблем с вывозом мусора. Состояние детских площадок отвратительное. Тут точно не надо ждать капитального ремонта. Траву покосили, песка завезли, все сделали, чтобы дети не в грязи сидели. Элементарные вещи", — заявил он.Работу Тихончука глава республики раскритиковал из-за срыва сроков обустройства придомовых территорий. "Почему мы опять начинаем разбираться с ситуацией в конце, когда уже все мероприятия реализованы?" — сказал Аксенов.Он подчеркнул, что примерно через две недели намерен приехать с проверкой в Евпаторию, где, по его словам, сложилась катастрофическая ситуация в дорожной сфере и реализации проектов, связанных с курортной инфраструктурой, среди которых набережная Терешковой.
https://ria.ru/20211014/elizaveta-1754501913.html
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общество, евпатория, республика крым, сергей аксенов (политик)
16:06 14.10.2021 (обновлено: 17:40 14.10.2021)
 
Аксенов объявил выговор двум мэрам городов Крыма

Глава Крыма объявил выговор мэрам Бахчисарая и Евпатории

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговоры мэру Бахчисарая Дмитрию Скобликову и мэру Евпатории Роману Тихончуку.
"Бахчисарай можно пешком обойти. Не должно быть никаких проблем с вывозом мусора. Состояние детских площадок отвратительное. Тут точно не надо ждать капитального ремонта. Траву покосили, песка завезли, все сделали, чтобы дети не в грязи сидели. Элементарные вещи", — заявил он.
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Работу Тихончука глава республики раскритиковал из-за срыва сроков обустройства придомовых территорий.
"Почему мы опять начинаем разбираться с ситуацией в конце, когда уже все мероприятия реализованы?" — сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что примерно через две недели намерен приехать с проверкой в Евпаторию, где, по его словам, сложилась катастрофическая ситуация в дорожной сфере и реализации проектов, связанных с курортной инфраструктурой, среди которых набережная Терешковой.
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ОбществоЕвпаторияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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