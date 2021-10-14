https://ria.ru/20211014/krym-1754497747.html
Крым вновь обновил антирекорд по выявленным случаям COVID-19
Крым вновь обновил антирекорд по выявленным случаям COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
Крым вновь обновил антирекорд по выявленным случаям COVID-19
Новое максимальное число заболевших COVID-19 выявили в Крыму за последние сутки - 552 случая, сообщила пресс-служба вице-премьера крымского правительства Елены... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:42
2021-10-14T09:42
2021-10-14T10:23
республика крым
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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симферополь
новости - туризм
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Новое максимальное число заболевших COVID-19 выявили в Крыму за последние сутки - 552 случая, сообщила пресс-служба вице-премьера крымского правительства Елены Романовской.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 12 октября – 544. Максимум обновляется уже 12-й день подряд."За последние сутки в Крыму зарегистрировано 552 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-19, за предыдущие - 544, прирост - восемь случаев", - отметили в пресс-службе, добавив, что с начала пандемии зарегистрировано 85 913 случаев.Выздоровели 72 765 человек, за последние сутки - 523 человека, за предыдущие – 568 человек. Умерли от COVID-19 – 2733 человека, в том числе за последние сутки - 15 человек. Регионы с максимальным количеством выявленных случаев: Симферополь – 79, Ялта – 67, Алушта – 46, Феодосия – 45, Бахчисарайский район – 39.В стационарах Крыма на лечении находятся 3898 пациентов, за сутки выписано 427, поступило на лечение 292 человека. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находится 381 пациент, в том числе 17 пациентов - на инвазивном аппарате ИВЛ. Коечный фонд в республике занят на 88%, отметили в пресс-службе.
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республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, симферополь, новости - туризм, феодосия, алушта
09:42 14.10.2021 (обновлено: 10:23 14.10.2021)
Крым вновь обновил антирекорд по выявленным случаям COVID-19
В Крыму выявили новое максимальное число заболевших COVID-19 за последние сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Новое максимальное число заболевших COVID-19 выявили в Крыму за последние сутки - 552 случая, сообщила пресс-служба вице-премьера крымского правительства Елены Романовской.
До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 12 октября – 544. Максимум обновляется уже 12-й день подряд.
"За последние сутки в Крыму зарегистрировано 552 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-19, за предыдущие - 544, прирост - восемь случаев", - отметили в пресс-службе, добавив, что с начала пандемии зарегистрировано 85 913 случаев.
Выздоровели 72 765 человек, за последние сутки - 523 человека, за предыдущие – 568 человек. Умерли от COVID-19 – 2733 человека, в том числе за последние сутки - 15 человек. Регионы с максимальным количеством выявленных случаев: Симферополь
– 79, Ялта
– 67, Алушта
– 46, Феодосия
– 45, Бахчисарайский район – 39.
В стационарах Крыма на лечении находятся 3898 пациентов, за сутки выписано 427, поступило на лечение 292 человека. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находится 381 пациент, в том числе 17 пациентов - на инвазивном аппарате ИВЛ. Коечный фонд в республике занят на 88%, отметили в пресс-службе.