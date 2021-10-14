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Глава МИД Венгрии назвал главный вывод из энергетического кризиса в Европе
Глава МИД Венгрии назвал главный вывод из энергетического кризиса в Европе - РИА Новости, 14.10.2021
Глава МИД Венгрии назвал главный вывод из энергетического кризиса в Европе
Нынешний энергетический кризис в Европе показал, что нельзя смешивать политику и энергетику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:22
2021-10-14T13:22
2021-10-14T13:45
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экономический кризис
природный газ
петер сийярто
мид венгрии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нынешний энергетический кризис в Европе показал, что нельзя смешивать политику и энергетику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Нам никогда не нравилось это смешивание политики и энергетики. Потому что когда политика смешивается с энергетикой, то получаются такого рода кризисы. Мы должны учиться на наших прошлых ошибках, извлекать уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться вместе", - сказал он во время выступления на сессии форума "Российская энергетическая неделя".Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября.
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венгрия, европа, в мире, экономический кризис, природный газ, петер сийярто, мид венгрии
13:22 14.10.2021 (обновлено: 13:45 14.10.2021)
Глава МИД Венгрии назвал главный вывод из энергетического кризиса в Европе
Сийярто: газовый кризис в Европе показал, что нельзя смешивать политику и энергетику