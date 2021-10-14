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Глава МИД Венгрии назвал главный вывод из энергетического кризиса в Европе

Глава МИД Венгрии назвал главный вывод из энергетического кризиса в Европе - РИА Новости, 14.10.2021

Глава МИД Венгрии назвал главный вывод из энергетического кризиса в Европе

Нынешний энергетический кризис в Европе показал, что нельзя смешивать политику и энергетику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:22

2021-10-14T13:22

2021-10-14T13:45

венгрия

европа

в мире

экономический кризис

природный газ

петер сийярто

мид венгрии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нынешний энергетический кризис в Европе показал, что нельзя смешивать политику и энергетику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Нам никогда не нравилось это смешивание политики и энергетики. Потому что когда политика смешивается с энергетикой, то получаются такого рода кризисы. Мы должны учиться на наших прошлых ошибках, извлекать уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться вместе", - сказал он во время выступления на сессии форума "Российская энергетическая неделя".Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября.

https://ria.ru/20211014/gaz-1754547355.html

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венгрия, европа, в мире, экономический кризис, природный газ, петер сийярто, мид венгрии