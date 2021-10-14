https://ria.ru/20211014/kriptovalyuta-1754480807.html

Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна

Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна - РИА Новости, 14.10.2021

Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна

Криптовалюта может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна, оплачивать ей энергоресурсы пока преждевременно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:47

2021-10-14T02:47

2021-10-14T02:47

экономика

владимир путин

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Криптовалюта может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна, оплачивать ей энергоресурсы пока преждевременно, заявил президент РФ Владимир Путин.Он пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена."Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - добавил российский лидер.При этом он отметил, что всё развивается, "всё имеет право на то, чтобы существовать"."Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211014/preemnik-1754480306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, цены на нефть, россия