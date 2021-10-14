https://ria.ru/20211014/kriptovalyuta-1754480807.html
Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна
Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна - РИА Новости, 14.10.2021
Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна
Криптовалюта может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна, оплачивать ей энергоресурсы пока преждевременно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:47
2021-10-14T02:47
2021-10-14T02:47
экономика
владимир путин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Криптовалюта может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна, оплачивать ей энергоресурсы пока преждевременно, заявил президент РФ Владимир Путин.Он пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена."Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - добавил российский лидер.При этом он отметил, что всё развивается, "всё имеет право на то, чтобы существовать"."Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, цены на нефть, россия
Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна
Президент России Путин заявил, что оплачивать криптовалютой энергоресурсы преждевременно
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Криптовалюта может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна, оплачивать ей энергоресурсы пока преждевременно, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно", - сказал Путин в интервью CNBC.
Он пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена.
"Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - добавил российский лидер.
При этом он отметил, что всё развивается, "всё имеет право на то, чтобы существовать".
"Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато", - сказал Путин.