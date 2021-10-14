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Наука
https://ria.ru/20211014/kovid-1754586603.html
Ученые обнаружили еще одно неожиданное последствие COVID-19
Ученые обнаружили еще одно неожиданное последствие COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
Ученые обнаружили еще одно неожиданное последствие COVID-19
Исследование немецких ученых показало, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в глаза и инфицирует фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки. Авторы отмечают,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:03
2021-10-14T20:42
наука
германия
здоровье
биология
глаза
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Исследование немецких ученых показало, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в глаза и инфицирует фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки. Авторы отмечают, что это может быть одной из причин, почему некоторые пациенты с постковидным синдромом жалуются на проблемы с глазами. Статья опубликована на сервере препринтов bioRxiv.org.Исследователи подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2, а затем в течение некоторого времени наблюдали за активностью вируса и скоростью его репликации. Результаты показали, что коронавирус действительно инфицирует клетки сетчатки, что было подтверждено тестом ПЦР, а иммунофлуоресценция зафиксировала присутствие нуклеокапсидных белков SARS-CoV-2 в органоидах сетчатки.Детальный анализ выявил в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки вирусные бляшки, что, по мнению авторов, указывает на места размножения вируса. Кроме того, выяснилось, что SARS-CoV-2 увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов, включая цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов. Ученые считают, что повышенная экспрессия цитокинов — это следствие иммунного ответа организма на вирус SARS-CoV-2.Авторы также обнаружили, что антитела, блокирующие ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) — рецептор, через который вирус проникает в клетки, — уменьшают инфицирование клеток сетчатки. Это значит, что для профилактики и лечения этого осложнения на глаза не нужны какие-то особые средства, а подходят те же антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование рецептора ACE2.Когда исследователи ввели в инфицированные ткани сетчатки антителами против ACE2, количество нуклеокапсидных белков SARS-CoV-2 в клетках значительно снизилось.Основываясь на результатах исследования, авторы пришли к выводу, что инфекция SARS-CoV-2 в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2, а лекарства, нацеленные на них, могут быть эффективными в лечении пациентов с COVID-19 с симптомами инфекции сетчатки глаза.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754573583.html
https://ria.ru/20211013/immunitet-1754368071.html
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германия, здоровье, биология, глаза, коронавирус covid-19
16:03 14.10.2021 (обновлено: 20:42 14.10.2021)
 
Ученые обнаружили еще одно неожиданное последствие COVID-19

Коронавирус может вызвать серьезные осложнения на органы зрения

© Fotolia / romasetОперация в офтальмологической клинике
Операция в офтальмологической клинике - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Fotolia / romaset
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Исследование немецких ученых показало, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в глаза и инфицирует фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки. Авторы отмечают, что это может быть одной из причин, почему некоторые пациенты с постковидным синдромом жалуются на проблемы с глазами. Статья опубликована на сервере препринтов bioRxiv.org.
Исследователи подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2, а затем в течение некоторого времени наблюдали за активностью вируса и скоростью его репликации. Результаты показали, что коронавирус действительно инфицирует клетки сетчатки, что было подтверждено тестом ПЦР, а иммунофлуоресценция зафиксировала присутствие нуклеокапсидных белков SARS-CoV-2 в органоидах сетчатки.
Детальный анализ выявил в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки вирусные бляшки, что, по мнению авторов, указывает на места размножения вируса. Кроме того, выяснилось, что SARS-CoV-2 увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов, включая цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов. Ученые считают, что повышенная экспрессия цитокинов — это следствие иммунного ответа организма на вирус SARS-CoV-2.
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Авторы также обнаружили, что антитела, блокирующие ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) — рецептор, через который вирус проникает в клетки, — уменьшают инфицирование клеток сетчатки. Это значит, что для профилактики и лечения этого осложнения на глаза не нужны какие-то особые средства, а подходят те же антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование рецептора ACE2.
Когда исследователи ввели в инфицированные ткани сетчатки антителами против ACE2, количество нуклеокапсидных белков SARS-CoV-2 в клетках значительно снизилось.
Основываясь на результатах исследования, авторы пришли к выводу, что инфекция SARS-CoV-2 в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2, а лекарства, нацеленные на них, могут быть эффективными в лечении пациентов с COVID-19 с симптомами инфекции сетчатки глаза.
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