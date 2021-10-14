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Глава Минтруда назвал семь сфер, в которых вырастет число занятых
Глава Минтруда назвал семь сфер, в которых вырастет число занятых - РИА Новости, 14.10.2021
Глава Минтруда назвал семь сфер, в которых вырастет число занятых
Семь отраслей в ближайшие 10 лет претерпят существенные изменения структуры занятости, число работников вырастет в сферах IT, гостеприимства, развлечений,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:59
2021-10-14T19:00
экономика
жкх
антон котяков
россия
навигатор абитуриента
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Семь отраслей в ближайшие 10 лет претерпят существенные изменения структуры занятости, число работников вырастет в сферах IT, гостеприимства, развлечений, науки, строительства, здравоохранения, социальных услуг, а также образования, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Мы четко понимаем и осознаем, что в горизонте 2030 года изменится профессиональная структура занятости, в том числе и в традиционно женских отраслях. Для себя мы вывели семь основных отраслей... которые претерпят существенные изменения в структуре занятостей в ближайшие 10 лет", - рассказал министр на сессии Евразийского женского форума.Он уточнил, что это IT-индустрия, где в ближайшие 10 лет число работников вырастет на 70%, индустрия гостеприимства, в которой прирост занятых составит 35%, в сфере развлечений - 30%, в науке - 27%, в строительстве - 20%, в здравоохранении и социальных услугах - 15%, в образовании - около 7%.По его словам, в ближайшие девять лет 70% персонала должны будут пройти повышение квалификации в связи с технологическим развитием в этих отраслях.
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экономика, жкх, антон котяков, россия, навигатор абитуриента
18:59 14.10.2021 (обновлено: 19:00 14.10.2021)
 
Глава Минтруда назвал семь сфер, в которых вырастет число занятых

Глава Минтруда Котяков: в сферах IT, гостеприимства, развлечений вырастет число занятых

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Семь отраслей в ближайшие 10 лет претерпят существенные изменения структуры занятости, число работников вырастет в сферах IT, гостеприимства, развлечений, науки, строительства, здравоохранения, социальных услуг, а также образования, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Мы четко понимаем и осознаем, что в горизонте 2030 года изменится профессиональная структура занятости, в том числе и в традиционно женских отраслях. Для себя мы вывели семь основных отраслей... которые претерпят существенные изменения в структуре занятостей в ближайшие 10 лет", - рассказал министр на сессии Евразийского женского форума.
Он уточнил, что это IT-индустрия, где в ближайшие 10 лет число работников вырастет на 70%, индустрия гостеприимства, в которой прирост занятых составит 35%, в сфере развлечений - 30%, в науке - 27%, в строительстве - 20%, в здравоохранении и социальных услугах - 15%, в образовании - около 7%.
По его словам, в ближайшие девять лет 70% персонала должны будут пройти повышение квалификации в связи с технологическим развитием в этих отраслях.
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