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Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V"
Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V" - РИА Новости, 14.10.2021
Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V"
Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:58
2021-10-14T22:24
распространение коронавируса
мексика
москва
здоровье - общество
здоровье
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
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МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий производства вакцины "Спутник V" в Мексику, сообщил РИА Новости директор лаборатории Педро Сентено."Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами", - сказал генеральный директор Birmex после подписания документов в Москве.В настоящий момент Birmex согласует с национальным регулятором Cofepris производство вакцины против COVID-19 "Спутник V" из активного компонента, который поставляют из России. Запуск производства намечен на конец октября, а дистрибуция должна начаться в декабре.По словам Сентено, новое соглашение позволяет организовать процесс трансфера технологии и информации для организации полного цикла производства в Мексике.Производство "Спутника V" в других странах уже началось: 12 октября узбекистанская Jurabek Laboratories поставила на внутренний рынок первую партию произведенных вакцин. Ранее с заявлением о намерении получить технологию производства "Спутника V" в этом году выступили представители Венгрии и Аргентины, запуск производства "Спутника" в Белоруссии также запланирован в этом году."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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мексика, москва, здоровье - общество, здоровье, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
21:58 14.10.2021 (обновлено: 22:24 14.10.2021)
 
Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V"

Россия и Мексика подписали соглашение о передаче технологии производства "Спутника V"

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий производства вакцины "Спутник V" в Мексику, сообщил РИА Новости директор лаборатории Педро Сентено.
"Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами", - сказал генеральный директор Birmex после подписания документов в Москве.
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В настоящий момент Birmex согласует с национальным регулятором Cofepris производство вакцины против COVID-19 "Спутник V" из активного компонента, который поставляют из России. Запуск производства намечен на конец октября, а дистрибуция должна начаться в декабре.
По словам Сентено, новое соглашение позволяет организовать процесс трансфера технологии и информации для организации полного цикла производства в Мексике.
Производство "Спутника V" в других странах уже началось: 12 октября узбекистанская Jurabek Laboratories поставила на внутренний рынок первую партию произведенных вакцин. Ранее с заявлением о намерении получить технологию производства "Спутника V" в этом году выступили представители Венгрии и Аргентины, запуск производства "Спутника" в Белоруссии также запланирован в этом году.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаМексикаМоскваЗдоровье - ОбществоЗдоровьеРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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