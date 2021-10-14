21:58 14.10.2021 (обновлено: 22:24 14.10.2021)
Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V"
Россия и Мексика подписали соглашение о передаче технологии производства "Спутника V"
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Абзал Калиев
МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий производства вакцины "Спутник V" в Мексику, сообщил РИА Новости директор лаборатории Педро Сентено.
"Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами", - сказал генеральный директор Birmex после подписания документов в Москве.
В настоящий момент Birmex согласует с национальным регулятором Cofepris производство вакцины против COVID-19 "Спутник V" из активного компонента, который поставляют из России. Запуск производства намечен на конец октября, а дистрибуция должна начаться в декабре.
По словам Сентено, новое соглашение позволяет организовать процесс трансфера технологии и информации для организации полного цикла производства в Мексике.
Производство "Спутника V" в других странах уже началось: 12 октября узбекистанская Jurabek Laboratories поставила на внутренний рынок первую партию произведенных вакцин. Ранее с заявлением о намерении получить технологию производства "Спутника V" в этом году выступили представители Венгрии и Аргентины, запуск производства "Спутника" в Белоруссии также запланирован в этом году.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.