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Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V"

Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V" - РИА Новости, 14.10.2021

Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V"

Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:58

2021-10-14T21:58

2021-10-14T22:24

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МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий производства вакцины "Спутник V" в Мексику, сообщил РИА Новости директор лаборатории Педро Сентено."Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами", - сказал генеральный директор Birmex после подписания документов в Москве.В настоящий момент Birmex согласует с национальным регулятором Cofepris производство вакцины против COVID-19 "Спутник V" из активного компонента, который поставляют из России. Запуск производства намечен на конец октября, а дистрибуция должна начаться в декабре.По словам Сентено, новое соглашение позволяет организовать процесс трансфера технологии и информации для организации полного цикла производства в Мексике.Производство "Спутника V" в других странах уже началось: 12 октября узбекистанская Jurabek Laboratories поставила на внутренний рынок первую партию произведенных вакцин. Ранее с заявлением о намерении получить технологию производства "Спутника V" в этом году выступили представители Венгрии и Аргентины, запуск производства "Спутника" в Белоруссии также запланирован в этом году."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20211014/sputnik-1754610879.html

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