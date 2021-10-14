https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754573583.html

Ученые назвали максимальную длительность бессимптомной формы COVID-19

Ученые назвали максимальную длительность бессимптомной формы COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

Ученые назвали максимальную длительность бессимптомной формы COVID-19

Немецкие ученые в статье, опубликованной в журнале Allergy, описывают три случая пациентов с легкой формой COVID-19 без видимых симптомов, у которых вирус... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:04

2021-10-14T15:04

2021-10-14T15:06

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкие ученые в статье, опубликованной в журнале Allergy, описывают три случая пациентов с легкой формой COVID-19 без видимых симптомов, у которых вирус сохранялся в носоглотке до 37 дней. Авторы делают вывод о том, что автоматическое завершение карантина через 14 дней при отсутствии симптомов недопустимо, а свидетельством отсутствия инфекции может быть только отрицательный результат ПЦР-теста.Известно, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 могут оставаться заразными в течение нескольких недель и даже месяцев, но насколько долго могут распространять инфекцию легкие или бессимптомные больные, до сих было неясно. Обычно медики считают, что человек не представляет опасности для окружающих, если после постановки диагноза прошло минимум 14 дней и симптомы исчезли более 48 часов назад.Исследователи из Федерального института вакцин и биомедицин в Лангене в Германии описали три клинических случая — двое мужчин, 27 и 36 лет, и женщина 36 лет — когда у симптоматически полностью выздоровевших пациентов вирус оставался активным в носоглотке до 37 дней.Наличие вируса во всех случаях подтверждали с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени, а репликацию вируса — с помощью иммунофлуоресцентной микроскопии в клетках, инфицированных изолятами мазков, взятых из глубокой части носоглотки пациентов. Кроме того, коронавирус был идентифицирован с помощью электронного микроскопа в изолятах обследованных пациентов. Результаты подтвердили, что глоточный тракт всех трех длительно положительных пациентов с ПЦР содержал инфекционный, репликационно-компетентный вирус SARS-CoV-2.Другими словами, все это время перенесшие COVID-19 в легкой форме более двух недель назад и внешне абсолютно здоровые люди были источниками инфекции для окружающих.Авторы провели подробный полногеномный анализ образцов коронавируса, выделенных из мазков пациентов, и обнаружили в них более десяти мутаций, в том числе — в белке шипа, против которого направлено действие большинства вакцин. В то же время, ученые отмечают, что в самой важной части шипового белка — рецептор-связывающем домене RBD — они мутаций не обнаружили, а у всех трех пациентов выявили RBD-специфические антитела Ig, IgM и IgA.В качестве характерной особенности антительного ответа исследователи отмечают у всех трех обследованных более низкие значения уровней антител IgG и IgA, но более высокие уровни IgM, по сравнению с теми, у кого COVID-19 сопровождается явными симптомами.По мнению авторов, полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что пациенты с длительным ПЦР-положительным статусом продолжают оставаться носителями инфекционных вирусов, даже если у них нет никаких симптомов и после первичного заражения прошло достаточно времени.

https://ria.ru/20211013/immunitet-1754368071.html

https://ria.ru/20211011/koinfektsiya-1754052570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, здоровье, биология, коронавирус covid-19, антитела, пцр