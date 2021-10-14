https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754569960.html

Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва подходит к пику по заболеваемости COVID-19, рост еще идёт, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:48

2021-10-14T14:48

2021-10-14T14:53

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва подходит к пику по заболеваемости COVID-19, рост еще идёт, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Мне кажется, что мы подходим к пику, и хоть и рост есть, но он уже в пределах пилы", - сказал Малышев.В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.Ранее оперштаб Москвы призвал активнее вакцинироваться пожилых людей из-за высокой смертности от коронавируса. Также столичный департамент образования и науки сообщил о том, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции, это почти 87 тысяч учеников.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html

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