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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754569960.html
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 14.10.2021
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва подходит к пику по заболеваемости COVID-19, рост еще идёт, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:48
2021-10-14T14:53
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирусы
николай малышев
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва подходит к пику по заболеваемости COVID-19, рост еще идёт, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Мне кажется, что мы подходим к пику, и хоть и рост есть, но он уже в пределах пилы", - сказал Малышев.В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.Ранее оперштаб Москвы призвал активнее вакцинироваться пожилых людей из-за высокой смертности от коронавируса. Также столичный департамент образования и науки сообщил о том, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции, это почти 87 тысяч учеников.
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москва, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирусы, николай малышев, россия, коронавирус в россии
14:48 14.10.2021 (обновлено: 14:53 14.10.2021)
 
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист Малышев: Москва подходит к пику заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва подходит к пику по заболеваемости COVID-19, рост еще идёт, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Мне кажется, что мы подходим к пику, и хоть и рост есть, но он уже в пределах пилы", - сказал Малышев.
В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.
Ранее оперштаб Москвы призвал активнее вакцинироваться пожилых людей из-за высокой смертности от коронавируса. Также столичный департамент образования и науки сообщил о том, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции, это почти 87 тысяч учеников.
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