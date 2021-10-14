https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html

"Сейчас он поражает всех". Инфекционист рассказал, кто может избежать заражение коронавирусом

Инфекционист предупредил об опасности коронавируса для 98-99% непривитых - РИА Новости, 14.10.2021

"Сейчас он поражает всех". Инфекционист рассказал, кто может избежать заражение коронавирусом

Всего 1-2% непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом, сейчас он поражает всех, поэтому важно защитить себя с помощью вакцинации, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:35

2021-10-14T13:35

2021-10-14T14:45

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всего 1-2% непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом, сейчас он поражает всех, поэтому важно защитить себя с помощью вакцинации, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.В России за последние сутки зарегистрирован максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии - 31 299, за все время в стране заболели 7 892 980 человек."Сейчас вирус поражает всех. Будет всего 1-2% населения, которые смогут избежать заражения", - сказал Тимаков.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754524844.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцинация россиян от covid-19