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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html
"Сейчас он поражает всех". Инфекционист рассказал, кто может избежать заражение коронавирусом
Инфекционист предупредил об опасности коронавируса для 98-99% непривитых - РИА Новости, 14.10.2021
"Сейчас он поражает всех". Инфекционист рассказал, кто может избежать заражение коронавирусом
Всего 1-2% непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом, сейчас он поражает всех, поэтому важно защитить себя с помощью вакцинации, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:35
2021-10-14T14:45
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всего 1-2% непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом, сейчас он поражает всех, поэтому важно защитить себя с помощью вакцинации, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.В России за последние сутки зарегистрирован максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии - 31 299, за все время в стране заболели 7 892 980 человек."Сейчас вирус поражает всех. Будет всего 1-2% населения, которые смогут избежать заражения", - сказал Тимаков.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцинация россиян от covid-19
13:35 14.10.2021 (обновлено: 14:45 14.10.2021)
 
Инфекционист предупредил об опасности коронавируса для 98-99% непривитых

Инфекционист Тимаков: будет всего 1-2% населения, которые смогут избежать коронавируса

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всего 1-2% непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом, сейчас он поражает всех, поэтому важно защитить себя с помощью вакцинации, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В России за последние сутки зарегистрирован максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии - 31 299, за все время в стране заболели 7 892 980 человек.
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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"Сейчас вирус поражает всех. Будет всего 1-2% населения, которые смогут избежать заражения", - сказал Тимаков.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений ТимаковВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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