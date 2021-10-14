https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html
"Сейчас он поражает всех". Инфекционист рассказал, кто может избежать заражение коронавирусом
Инфекционист предупредил об опасности коронавируса для 98-99% непривитых - РИА Новости, 14.10.2021
"Сейчас он поражает всех". Инфекционист рассказал, кто может избежать заражение коронавирусом
Всего 1-2% непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом, сейчас он поражает всех, поэтому важно защитить себя с помощью вакцинации, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:35
2021-10-14T13:35
2021-10-14T14:45
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всего 1-2% непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом, сейчас он поражает всех, поэтому важно защитить себя с помощью вакцинации, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.В России за последние сутки зарегистрирован максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии - 31 299, за все время в стране заболели 7 892 980 человек."Сейчас вирус поражает всех. Будет всего 1-2% населения, которые смогут избежать заражения", - сказал Тимаков.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754524844.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцинация россиян от covid-19
13:35 14.10.2021 (обновлено: 14:45 14.10.2021)
Инфекционист предупредил об опасности коронавируса для 98-99% непривитых
Инфекционист Тимаков: будет всего 1-2% населения, которые смогут избежать коронавируса